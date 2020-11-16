Пассажирам для полета в КНР нужно пройти онлайн-регистрацию "Свидетельства о состоянии здоровья"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирам при авиаполете в Китай необходимо пройти онлайн-регистрацию сертификата "Свидетельство о состоянии здоровья". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Китайской Народной Республики в Беларуси.

"Иностранные пассажиры, вылетающие из Беларуси в Китай, должны подавать онлайн-заявку на получение "Свидетельства о состоянии здоровья", - отметили в дипмиссии. - Пассажиры могут зайти на сайт http://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ и ввести информацию о состоянии здоровья, загрузить сертификаты результатов ПЦР-теста на COVID-19, теста на антитела IgM и другие материалы. После этого будет проведена проверка предоставленных документов и на данном сайте выдано "Свидетельство о состоянии здоровья" (электронная версия), которое будет отображаться в виде QR-кода с логотипом HDC".

При посадке на самолет иностранные пассажиры должны предъявить электронную или печатную версию "Свидетельства о состоянии здоровья" для ее проверки сотрудниками авиакомпании.

Ранее посольство сообщало, что в целях минимизации распространения COVID-19 с 7 ноября пассажирам, вылетающим из Беларуси в Китай, перед посадкой в самолет необходимо предъявить справки об отрицательных результатах ПЦР-теста и теста на антитела класса IgM к SARS-CoV-2, а также подать заявку на получение "зеленого кода здоровья" стандарта HS (для китайских граждан) или заявления о состоянии здоровья (для иностранных граждан).

Касательно требований к тестам в дипмиссии рассказали: "Пассажирам, направляющимся в Китай из Беларуси прямым рейсом без транзита через третьи страны, необходимо в течение 48 часов с момента взятия пробы до вылета сдать ПЦР-тест на COVID-19 и тест на антитела IgM в учреждениях, назначенных посольством КНР в Беларуси. После получения отрицательных результатов тестов нужно направить посольству заявку на получение "зеленого кода здоровья" стандарта HS (для китайских граждан) или заявления о состоянии здоровья (для иностранных граждан)".

Пассажирам, направляющимся в Китай из Беларуси транзитом через третьи страны, необходимо сдать ПЦР-тест и тест на антитела IgM в учреждениях, назначенных посольством КНР в Беларуси в течение 48 часов с момента взятия пробы до вылета. После получения отрицательных результатов тестов необходимо направить в посольство КНР в Минске заявку на получение "зеленого кода здоровья" стандарта HS (для китайских граждан) или заявления о состоянии здоровья (для иностранных граждан). В транзитной стране нужно заново сдать ПЦР-тест на COVID-19 и тест на антитела IgM в учреждениях, назначенных посольством КНР в транзитной стране в течение 48 часов с момента взятия пробы до вылета. После получения отрицательных результатов тестов - направить посольству КНР в транзитной стране заявку на получение "зеленого кода здоровья" стандарта HS (для китайских граждан) или заявления о состоянии здоровья (для иностранных граждан).

В дипломатической миссии просят внимательно ознакомиться c данной информацией, если планируется поездка в Китай. "Если вы не можете получить справки об отрицательных результатах ПЦР-теста и теста на антитела IgM, не имеете при себе заявления о состоянии здоровья перед посадкой в самолет, то это говорит о несоответствии условиям, позволяющим допустить пассажира на авиарейс. В таком случае необходимо повторно рационально спланировать свою поездку или внести в нее изменения, - обратили внимание в посольстве. - Внимательно выбирайте транзитную страну при поездке в Китай. Заранее изучите правила въезда в выбранное транзитное государство, а также соответствующие требования, предъявляемые к ПЦР-тесту и тесту на антитела IgM в этой стране, чтобы избежать проблем. В противном случае это может воспрепятствовать посадке на самолет".-0-