Патриотическая акция "Их именами названы студенческие отряды" стартует в Беларуси 7 мая

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Победы, Дня Государственного герба и Государственного флага Беларуси БРСМ дает старт патриотической акции "Их именами названы студенческие отряды", сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

"Так совпало, что в Год народного единства 9 Мая белорусы отпразднуют сразу два значимых праздника. Весьма символично в их преддверии, 7 мая, в городе-герое Минске состоится ряд мероприятий, приуроченных к старту молодежной патриотической акции "Их именами названы студенческие отряды". Для участия в мероприятиях мы впервые пригласили более двухсот несовершеннолетних участников студотрядовского движения - 2020 - учащихся учреждений общего среднего, среднего специального и профессионально-технического образования. В столице соберутся ребята как из городов областного подчинения - Жлобина, Орши, Мозыря, Полоцка, так и из малых городов и сельских населенных пунктов страны, таких как Жабинка, Чериков, городской поселок Городище, агрогородков Горбовичи, Малеч, Красный Берег, деревень Козенки, Тельмы и многих других", - рассказал Александр Прохоров.

Для молодых людей подготовлена большая тематическая программа. "Ребята примут участие в акции "Беларусь Помнит. Помним каждого". Они возложат цветы к Памятному знаку освободителям Беларуси и стеле "Минск - город-герой", посетят Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, крипту храма-памятника в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Они побывают в Театре-студии киноактера, где посмотрят спектакль "Фальшивая нота" о событиях Второй Мировой войны, силе человеческой памяти и победе над фашизмом. К слову, в свое время на реконструкции здания театра трудились наши студенческие отряды", - подчеркнул второй секретарь ЦК БРСМ.

"Во время встречи с первым секретарем Центрального комитета БРСМ, членом Совета Республики Дмитрием Воронюком ребята обсудят вопросы дальнейшего развития студотрядовского движения, патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Каждый участник мероприятия получит в подарок флаг Беларуси".

Проект "Их именами названы студенческие отряды" направлен на формирование нравственных ориентиров у участников движения. В его основу заложена поисковая и исследовательская работа по изучению бойцами студенческих отрядов истории освобождения Беларуси, в том числе своей малой родины, от немецко-фашистских захватчиков, сохранение исторической правды о Великой Победе, памяти о героях войны.

Во время акции студенческим отрядам будут присвоены имена Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны - белорусов и уроженцев Беларуси, а в честь 80-летия героической обороны Бреста и Брестской крепости - имена ее защитников. "В 2021 году патриотическая акция будет реализована в несколько этапов. После формирования каждого студенческого отряда его бойцы изучат биографии героев, историю их подвигов, а затем коллегиально примут решение, чье имя будет носить отряд. Во время третьего трудового семестра ребята продолжат исследовательскую деятельность, изучат и соберут новые факты из жизни исторических личностей. Важной ступенью проекта станут благотворительные трудовые мероприятия по оказанию помощи ветеранам войны и труда, благоустройству мемориалов, памятников, обелисков, стоянок партизанских отрядов, братских могил в местах дислокации отрядов", - дополнил Александр Прохоров.

Патриотическая акция "Их именами названы студенческие отряды" - составная часть многоступенчатого республиканского проекта "Цветы Великой Победы", символом которого стала красно-зеленая ленточка с яблоневым цветом.-0-