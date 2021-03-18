Патриотические организации Беларуси подпишут 22 марта меморандум

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония подписания меморандума между общественными организациями Беларуси патриотической направленности состоится 22 марта в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Александра Гончарова.

С инициативой консолидировать усилия в Год народного единства выступил Белорусский республиканский союз молодежи на VIII Пленуме Центрального комитета БРСМ. "Соглашение нацелено на совместную реализацию в 2021 году проектов по сплочению белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны, сохранение и популяризацию традиций, наследия и исторической памяти, формирование уважительного отношения к государственным символам Беларуси, укрепление межконфессионального мира и межнационального согласия", - рассказала Александра Гончарова.

По ее словам, дата подписания меморандума - 22 марта - не случайна. "Это скорбная дата хатынской трагедии. Беларусь помнит ее, как помнит итог той страшной войны - разрушенные города и села, искалеченные души и сердца миллионов ни в чем не повинных людей. И наша святая обязанность, как отмечал Президент, - передать память об этой войне потомкам, предостеречь будущие поколения от повторения ошибок прошлого, сберечь мир на земле. Также не случайно выбрано место встречи патриотических сил страны. Храм-памятник Всех Святых - место духовного единения, памяти и ориентир в будущее", - подчеркнула секретарь ЦК БРСМ.

После церемонии подписания начнет работу диалоговая площадка. "Планируется, что в ходе открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" эксперты обсудят волнующие проблемы - сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостояние попыткам фальсификации ее истории, а также расширение конструктивного диалога в белорусском обществе и вовлечение в него различных категорий населения. Модератором и спикером актуальной дискуссии выступит настоятель храма Всех Святых протоиерей Федор Повный", - добавила Александра Гончарова.-0-