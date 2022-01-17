Патриотов воспитывает история. Директор музея ВОВ о народной памяти, дающей силы для новых свершений

В Беларуси 2022-й объявлен Годом исторической памяти. В этом контексте роль Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны сложно переоценить. На протяжении многих десятилетий сотрудники учреждения сохраняют, концентрируют и рассказывают правду о нашей истории. Директор музея Владимир Воропаев в беседе с корреспондентом БЕЛТА порассуждал, почему эта тема настолько актуальна не только для белорусского общества, возрастает ли у молодежи интерес к прошлому страны и какие способы сегодня применяются для фиксации и отражения фактов.

"Историческая память как нить, связующая прошлое и будущее, передающая новым поколениям опыт, накопленный обществом за многие годы. Это и есть основа развития любого общества. Для каждого человека именно прошлое формирует собственное сознание и помогает определить место в обществе. Важно сохранить связь со своими корнями, ведь это дает духовную пищу, сохраняет традиционные ценности и формирует национальное самосознание. Становление белорусской идентичности происходит через сохранение памяти о войне. Мы не имеем права забыть тех людей, которые не пожалели сил и жизни в борьбе с врагом. Они сражались за честь, свободу народа и независимость Отчизны. Для нас главное - донести до новых поколений правду о мужестве и героизме белорусского народа", - сказал Владимир Воропаев.

По его словам, в истории человечества не было более великого события, чем победа над фашизмом. "Чем дальше уходят в прошлое эти события, тем ярче представляется величие и значимость героического подвига советского народа. Особенно важно осознавать это сегодня, когда предпринимаются попытки фальсификации не только истории войны, но ее итогов", - считает директор музея.

"Во многих европейских странах одна из главных тем для дискуссий - переоценка событий Великой Отечественной войны. Это вопросы оккупации, коллаборационизма и сопротивления. Вместе с тем эта война осмысливается в различных странах по-разному. Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы оградить историю от любых посягательств и передавать правду о Победе следующим поколениям. Уже после войны выросла молодежь, которая не имеет опыта восприятия того времени. Молодые люди сталкиваются с различными интерпретациями в литературе, кино и особенно в интернете. Тогда и начинают складываться ошибочные представления о роли советского народа в военные годы", - обратил он внимание.

Как отметил Владимир Воропаев, музей обогащает духовный мир подростков, отрывает их от виртуального мира, способствует социализации и формирует уважительное отношение к памяти народа, священным местам белорусов и ветеранам войны. "Историческая память помогает воспитывать патриотов. Она объединяет и сплачивает, а еще помогает строить будущее. Благодаря этому укрепляются наши духовные силы, чувство глубокого уважения к своей земле и гордость за белорусский народ. В Беларуси есть много памятников и мемориалов - немых свидетельств нашей истории. Тревожным набатом звучит колокол Хатыни, напоминающий о хрупкости мира. Мы должны сберечь его во имя будущего. История учит и одновременно предостерегает, а из памяти народной мы черпаем силы для новых свершений", - подчеркнул директор музея.

Интерес к храму памяти подвига белорусского народа с каждым годом возрастает. Площадка - одна из самых посещаемых и знаковых в Беларуси. Только за прошлый год здесь побывало 247 408 человек. Среди посетителей нередко можно увидеть гостей из ближнего и дальнего зарубежья. "В основном приходят взрослые, но все чаще мы видим интерес и со стороны молодежи. В том числе для этой аудитории научные сотрудники разрабатывают интерактивные тематические программы. Например, в 2021 году особой популярностью пользовались программы с элементами квеста "Фронтовой дневник", "Самолеты летят к партизанам", "Сумка с красным крестом", "Дорогами Великой Отечественной войны" и другие", - рассказал он.

Ежедневно работники учреждения ведут работу по документированию предметов, составлению научных справок и обзоров, созданию экспозиций и выставок. В фондах хранятся многочисленные оригинальные документы участников войны, личные вещи. "Разнообразные формы работы на конкретных музейных предметах знакомят посетителей с героическим прошлым. Непосредственный контакт с экспонатами помогает формированию самосознания. Сама музейная среда существенно влияет на человека, - обратил внимание директор. - Музей показывает, что Великая Победа ковалась руками советского солдата. Именно он внес решающий вклад в разгром фашизма. И, к сожалению, все меньше остается на земле тех, кто может рассказать правду о той войне".

Современная экспозиция музея включает редкие архивные документы, фотоматериалы и уникальные коллекции. "Она наполнена реконструкциями и новыми технологиями, вызывающими неподдельный интерес у посетителей музея. Это способствует глубокому эмоциональному восприятию, знакомит маленьких посетителей с историей и событиями войны. Никто не остается равнодушным, когда звучат рассказы экскурсоводов о борьбе партизан и подпольщиков, злодеяниях фашистов на оккупированной территории, героизме бойцов и командиров Советской Армии", - подчеркнул он.

"Презентации, музейные и литературные вечера, праздники и другие формы музейной коммуникации помогают решать задачи, стоящие перед музеем. Мы также проводим лектории, передвижные выставки, научно-практические конференции, выступаем в прессе. Это все тоже способствует сохранению исторической памяти", - заключил Владимир Воропаев.

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