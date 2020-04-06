Пациентов с коронавирусом в Беларуси лечат в соответствии с рекомендациями зарубежных коллег - медик

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские больницы, в частности Городская клиническая инфекционная больница Минска, имеют все необходимое для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по медицинской части этого учреждения Святослав Вельгин.

В легких и среднетяжелых случаях иммунитет справляется сам, за пациентом просто наблюдают. Если заболевание протекает в более тяжелой форме, применяют лекарственные препараты. "Методы лечения общеизвестны, они есть в мировой литературе. Зарубежные центры, которые работают с такими пациентами, делятся своим опытом. Рекомендованные препараты у нас есть, мы их применяем и получаем неплохой результат", - сказал Святослав Вельгин.

Сейчас в Городской клинической инфекционной больнице Минска находятся пациенты от 17 до 85 лет, у которых подтвержден коронавирус COVID-19. Молодые люди переносят заболевание, как правило, в легкой (стертой) форме. Зачастую они просто носители инфекции. Болезнь у них может протекать практически без симптомов, с субфебрильной температурой и небольшим кашлем, но им рекомендуют масочный режим, чтобы защитить окружающих, в первую очередь людей из уязвимых групп - стариков и людей с хроническими болезнями.

По мировой статистике, примерно 15% всех зараженных переносят заболевание в тяжелой форме и нуждаются в искусственной вентиляции легких в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

В больнице предприняты все необходимые меры предосторожности, направленные на ограничение контактов здоровых людей с больными. "У нас закрытая больница, пациенты не ходят по территории, а находятся в боксах. Еду им приносят прямо в палаты. Все передачи от родственников - через медперсонал. Соответственно разрываются цепочки передачи инфекции", - отметил Святослав Вельгин. Когда пациент поправляется (получены отрицательные результаты на COVID-19), его выписывают домой. Лечение в среднем продолжается две недели.

В Минздраве настоятельно рекомендуют всем, у кого появились симптомы (повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание, заложенность носа), оставаться дома и позвонить в регистратуру, стол справок или кол-центр учреждения здравоохранения по месту жительства (месту пребывания). Нужно сообщить, что беспокоит, оставить контакты (ФИО, адрес, телефон), после чего с абонентом свяжется медработник и даст указания.-0-