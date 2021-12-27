Педагоги Беларуси вошли в число победителей и лауреатов международного конкурса "Школа без границ"

Как сообщили организаторы, 23 декабря в Москве объявили победителей и лауреатов Международного конкурса педагогических идей и мастерства среди преподавателей русского языка в странах СНГ "Школа без границ", учрежденного Министерством просвещения Российской Федерации. В их числе и белорусские педагоги.

В этот день состоялся второй (очный тур) конкурса, в котором были представлены девять стран Содружества. В нем приняли участие 12 финалистов первого этапа, прошедшего в дистанционном формате. Восемь педагогов представили свои проекты членам жюри и другим финалистам очно, четверо – провели онлайн-защиту своих конкурсных работ.

По итогам презентаций международное жюри определило победителей конкурса "Школа без границ". Их имена были объявлены на церемонии награждения, которая прошла в Каминном зале столичной гостиницы Garden Ring. Среди победителей конкурса и учитель русского языка и литературы из Беларуси Татьяна Амбрушкевич. Принимая награду, Татьяна Амбрушкевич заявила о необходимости совместными усилиями сохранять и развивать культуру преподавания русского языка в странах Содружества и от имени всех победителей и лауреатов конкурса поблагодарила Минпросвещения России за проведение конкурса.

Учитель русского языка и литературы из Беларуси Наталия Шешко стала лауреатом конкурса в номинации "За оригинальность замысла педагогического проекта". Всех финалистов конкурса наградили именными дипломами и денежными призами: победители получили по 50 тысяч российских рублей, лауреаты – по 20 тысяч. Но это не единственные "трофеи", которые увезли из Москвы победители и лауреаты конкурса "Школа без границ". Самым ярким результатом конкурса стал эффект общности и единодушия педагогов из разных стран – он был особо ощутим на церемонии награждения.

Еще шесть конкурсантов из Беларуси объявлены лауреатами конкурса в отдельных номинациях:

● Номинация "За творческий подход к преподаванию русского языка" – учителя русского языка и литературы Инна Винник (Сновская средняя школа) и Наталья Черкес (средняя школа № 1 г. Скиделя)

● Номинация "За оригинальность замысла педагогического проекта" – учителя русского языка и литературы Татьяна Белоголова (гимназия № 33 города Минска) и Ирина Гальвина (гимназия № 10 г. Гродно)

● Номинация "За мастерство использования технологий преподавания" – учителя русского языка и литературы Наталья Гурецкая (гимназия № 17 г. Минска) и преподаватель Ольга Балабушко (Пружанский государственный аграрно-технический колледж).

Информационный партнер конкурса "Школа без границ" – Белорусское телеграфное агентство