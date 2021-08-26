Педколлективы, материально-техническая база, питание - Петришенко о готовности школ к учебному году

В 2021/2022 учебном году будут функционировать 2,9 тыс. учреждений, реализующих программы общего среднего образования, 125 профессионально-технических и 110 средних специальных учебных заведений, а также 50 вузов.-0-

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал сегодня журналистам о готовности учреждений образования к новому учебному году, передает корреспондент БЕЛТА."На днях состоялось важное мероприятие - Республиканский педагогический совет, на котором главой государства поставлены задачи по перезагрузке системы образования. А сегодня мы заслушаем информацию о полной готовности учреждений образования - дошкольных, школ, профессионально-технических, средних специальных, вузов - к началу нового учебного года. На повестке дня готовность педколлективов, материально-технической базы, обеспеченность учебными пособиями, безопасность детей, соблюдение соответствующих мер санэпидрежима. Мы внесли некоторые коррективы, чтобы дети и педагоги не болели, но при этом не нарушалась целостность и эффективность учебного процесса", - сказал Игорь Петришенко.Он также отметил, что государство оказывает помощь малообеспеченным и многодетным семьям по подготовке к новому учебному году. "Также мы проводим мониторинг работы школьных базаров, есть ли необходимый ассортимент школьной продукции, качественной и разнообразной, доступной по цене. Приняты меры и для укомплектования учебных аудиторий, кабинетов. Кроме того, важна готовность спортивных объектов. Стадионы должны были привести в порядок. Физическая подготовка - неотъемлемый атрибут занятий в школах, вузах, ссузах", - отметил вице-премьер.Он также обратил внимание, что начнет работать ряд новых школ и дошкольных учреждений образования.