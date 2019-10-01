Пенсионный договор между Беларусью и Чехией вступает в силу 1 октября

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вступает в силу договор о пенсионном обеспечении между Беларусью и Чехией от 14 марта 2018 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси.

Документ регулирует вопросы уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование, назначения и выплаты пенсий в Беларуси (трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца) и Чехии (по возрасту, по инвалидности, вдове/вдовцу, сироте). Положения договора не распространяются на пенсионное обеспечение военнослужащих, работников органов внутренних дел, госбезопасности и других лиц, пенсионное обеспечение которых не обусловлено уплатой страховых взносов.

Страховые взносы будут уплачиваться в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане выполняют работу.

Закреплен пропорциональный принцип финансовой ответственности сторон. То есть каждое государство будет назначать пенсию за стаж, приобретенный на его территории, и выплачивать ее на территорию государства проживания гражданина. При этом, если приобретенного в одной стране стажа будет недостаточно для определения права на трудовую пенсию, то может быть учтен и стаж, приобретенный на территории и по законодательству другого государства.

Так гражданину, проживающему в Беларуси и имеющему стаж работы в Чехии, пенсию за этот стаж назначит Чехия по своему законодательству и будет ее выплачивать (экспортировать) в Беларусь.

Выплата (перевод) пенсий на территорию другого государства будет осуществляться в евро путем ее зачисления компетентным учреждением государства, назначившим пенсию, на личные счета получателей пенсий, открытые в банках страны их проживания.

В случае переезда пенсионера из Беларуси в Чехию и наоборот за ним будет следовать назначенная ему пенсия за стаж, приобретенный на территории государства выезда.

Пенсии, назначенные до вступления в силу договора, пересмотру по нормам этого документа не подлежат. Исключение предусмотрено для пенсий, при назначении которых не был учтен стаж, приобретенный на территории другого государства. Эти пенсии могут быть пересмотрены по заявлению пенсионера. В таких случаях пенсию за этот стаж назначит государство, на территории которого он приобретен.

По вопросам пенсионного обеспечения с учетом положений договора лицам, постоянно проживающим в Беларуси, необходимо обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. В Чехии - в территориальные органы Чешского управления социального обеспечения по месту жительства.

Международные договоры, закрепляющие пропорциональный принцип при пенсионировании, заключены Беларусью с Россией, Литвой, Латвией и Азербайджаном. Подобные договоры с Польшей и Эстонией подписаны, но еще не вступили в силу.-0-