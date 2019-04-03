Перечень имеющих право на льготные кредиты на жилье менять не планируется - Минстройархитектуры

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень категорий лиц, имеющих право на льготные кредиты при строительстве жилья, менять не планируется, проинформировали в Министерстве архитектуры и строительства, отвечая на вопросы, поступившие накануне и в ходе "Большого разговора с Президентом", сообщает БЕЛТА.

В министерстве обратили внимание, что сейчас приоритетной задачей является обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий более 1 года.

Вопросы льготного кредитования регулируются указом от 6 января 2012 года №13 "О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений". Документом установлен исчерпывающий перечень категорий лиц, которые имеют право на получение льготных кредитов на строительство или покупку жилья.

Так, молодые семьи, имеющие двух несовершеннолетних детей на дату утверждения списков на получение льготных кредитов, относящиеся к малообеспеченным гражданам, имеют право на получение льготных кредитов при строительстве жилья. Молодая семья - семья, в которой хотя бы один из супругов (родитель в неполной семье) находился в возрасте до 31 года на дату принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом указанная господдержка предоставляется при подходе очереди по месту пребывания на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Молодая семья, состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, у которой отсутствуют дети, не обладает правом на получение господдержки на строительство жилья.

"В условиях ограниченности бюджетных средств, направляемых на оказание государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, внесение изменений в указанный перечень в настоящее время не планируется", - отметили в Минстройархитектуры.-0-