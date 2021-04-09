9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед пунктом пропуска "Новая Рудня" организовано реверсивное движение. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Сегодня перед белорусским пунктом пропуска "Новая Рудня" (сопредельный украинский - "Выступовичи") начинаются работы по замене дорожного покрытия. В связи с этим грузовой транспорт будет передвигаться только по одной полосе движения, что может повлиять на скорость пересечения государственной границы" - рассказали в ГПК.

Госпогранкомитет рекомендует соблюдать требования временных дорожных знаков, а также учитывать данную информацию при планировании пересечения белорусско-украинской границы. "Следите онлайн за очередями перед пунктами пропуска в разделе интернет-портала "Обстановка на границе" Госпогранкомитета", - отметили в ведомстве.-0-