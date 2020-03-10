Перезимовка озимых культур прошла вполне успешно - Белгидромет

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перезимовка озимых культур прошла вполне успешно, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Под влиянием теплой погоды у озимых началась вегетация, более активная отмечается на юге Беларуси.

По последним данным визуальных наблюдений в Гомельской, на большей территории Брестской, а также во многих районах Минской области на легких почвах верхний 10-сантиметровый слой достиг умеренно влажного состояния. На площадях с просохшими почвами стала возможна их обработка, внесение удобрений. На большей территории республики сохраняется сильное и избыточное увлажнение почвы, прошедшие дожди увеличили содержание влаги в пахотном горизонте почвы.

В ближайшее время из-за неустойчивой погоды и нестабильного температурного режима просыхание и прогревание почвы замедлится. Под влиянием отрицательных ночных температур возможно подмерзание верхнего слоя почвы.-0-