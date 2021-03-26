Перцов: Беларусь попала в учебники политологии как страна, которая дважды избежала цветной революции

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь попала в учебники политологии как страна, которая дважды избежала цветной революции. На это обратил внимание директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Владимир Перцов отметил, что оппозиционно настроенные люди стали разочаровываться в своих лидерах, ведь этой "системе грантососов и получателей выгоды" безразличны переживания обычных граждан и их политические интересы и чаяния.

"Наша страна попала в учебники политологии как страна, которая дважды избежала воздействия цветной (оранжевой, бархатной, красно-белой - какой угодно) революции", - сказал Владимир Перцов. В каких именно книгах были проанализированы последние события в Беларуси, он не уточнил. Возможно, это было метафорическое высказывание.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук выразил мнение, что проект под названием "цветные революции" - это проект частного бизнеса лидеров оппозиции в любой из стран. Поэтому гражданам ничего хорошего от этого ждать не стоит.-0-