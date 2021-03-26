Жук: тематика прав человека придумана как политический инструмент давления на постсоветские страны

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематика прав человека придумана как политический инструмент давления на постсоветские страны. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Во время передачи показали фрагменты видеорепортажей из Нидерландов и Англии: на кадрах силовики жестко пресекают митинги против строгих антиковидных мер. В местной прессе, вопреки ожиданиям, возмущаются прежде всего действиями мирных протестующих. "Толпа животных атакует полицию в протестной ярости", - написал британский таблоид Daily Express об акции в Бристоле.

"Не "невероятно светлые люди", а "толпа животных". Это к вопросу отношения к насилию на улицах и незарегистрированным акциям", - прокомментировал эту ситуацию председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Жесткие разгоны протестующих были и в Бельгии, заметил директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов. По его словам, на людей там даже натравливали собак. "Меня уже не удивляет и не напрягает ситуация с такой избирательностью американских и европейских правозащитников и парламентариев к проблемам с правами человека: в Беларуси все плохо, а там это все почему-то не замечается. Они демонстративно отворачивают голову и смотрят в другую сторону. Почему так?" - задался он вопросом.

"Я вам объясню, Владимир Борисович: потому что права человека придуманы как политический инструмент давления на другую сторону - на постсоветское пространство, тех, кто не поддерживает эту политику", - заявил Дмитрий Жук.

Владимир Перцов в ответ добавил, что митинги в европейских странах проходят не только против карантинных мер: различные категории граждан также выходят защищать свои права, звучат и политические требования.

Генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович заметила, что те же Соединенные Штаты Америки, которые привыкли всех учить, не могут монополизировать тематику прав человека. "И если говорить о правах человека, это не только политическая часть. Она там занимает небольшое место. Есть еще многие другие права: на здравоохранение, образование. В этом плане Беларусь может точно так же говорить Америке о соблюдении базовых прав человека. Поэтому да - это такая политическая дубинка", - подчеркнула Ирина Акулович.-0-