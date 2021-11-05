Перцов: Беларусь вместе с союзниками должна создавать свои цифровые платформы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вместе с союзниками должна создавать свои цифровые платформы. Такое мнения высказал министр информации Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Глобальные цифровые платформы уже достаточно давно пытаются подменять и узурпировать национальные, межнациональные власти и законы. Делают это совершенно нагло, нахраписто, противозаконно, на основании своих противоречащих даже основным демократическим постулатам внутренних правил", - сказал Владимир Перцов.

Министр отметил, что в Беларуси и в целом на евразийском пространстве давно надо было создавать свои платформы. Но делать это надо было вчера, подчеркнул он. Владимир Перцов объяснил невнимание к этим вопросам на тот момент безобидным контентом на зарубежных площадках, которые не воспринимались всерьез.

"Наверное, нам нужно сейчас совместно, в том числе на евразийском экономическом пространстве или в Союзном государстве, развивать свои платформы, которые не будут уязвимы и будут подчиняться законам, как и все остальные субъекты на данной территории", - заявил министр.-0-