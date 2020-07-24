Перцов: особенность нынешней президентской гонки - запредельная манипуляция социальным поведением

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отличительная особенность нынешней президентской избирательной кампании в Беларуси - запредельная манипуляции социальным поведением. Такое мнение высказал директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Отличительность этой избирательной кампании - запредельный социохакинг, который мы с вами наблюдаем. Как групповой, так и индивидуальный. Через соцсети, альтернативные СМИ влияние на умы людей сейчас просто запредельное", - считает Владимир Перцов. Он добавил, что, даже когда все фейки развенчиваются, у "окученных" людей остается осадочек: наверное, все-таки белое - это черное, а черное - белое. "Это тоже один из парадоксов этой выборной кампании. Людей зомбируют, но надо как-то повышать в себе критическое мышление, восприятие всей той чуши, которую несут новые кумиры", - сказал директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси.

Во время передачи вспомнили высказывания и заявления альтернативных кандидатов. "Тотальная ложь буквально в каждом слове и выступлении. Люди, кто немножечко владеет фактурой, понимают, что идет просто мошеннический подлог", - дал свою оценку директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

Одной из тем обсуждения в "Клубе редакторов" стало предложение штаба Светланы Тихоновской носить белые ленты во время выборов Президента. "Чтобы создать внутри какого-то государства конфликт, надо его разделить и разделить, желательно, только на две группы: честные, нечестные", - пояснил суть технологии аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

"Нам подсунули символ-сэконд-хэнд. Белую ленточку надевали в 2011 году на Болотной площади, когда были протесты в России. Те, кому предлагается надеть эту ленточку, тогда в лучшем случае ходили в среднюю школу. И они этого не знают, не помнят. Поэтому для них это все новое и в первый раз. И второе - что такое белый флаг, выброшенная в окно лента, белый цвет? Это символ капитуляции. Перед кем нам предлагают капитулировать?" - в свою очередь задался вопросом Дмитрий Жук.

Владимир Перцов рассказал о своей ассоциации с белой лентой, которая, по его словам, досталась ему еще от прародителей. "В нашей стране особенно помнят действия людей, которые носили белую повязку на руке", - отметил он.-0-