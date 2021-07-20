Первая в Беларуси открытая игра "Что? Где? Когда?" прошла в Дана Молл! А вы видели?

Новый формат "Что? Где? Когда?" в Dana Mall!

Впервые в Беларуси в эти выходные прошла открытая игра "Что? Где? Когда?". Площадкой для шоу в новом уникальном формате стал торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Интеллектуальное сражение развернулось в атриуме на первом этаже. Все условия были максимально приближены к тому, что миллионы зрителей привыкли видеть по телевизору: волчок, черный ящик и бессменный ведущий белорусской версии "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин.

Единственный момент, в котором организаторы отступили от правила – количество игровых столов. В традиционной версии игры он всего один. Но желающих стать участником открытого формата было так много, что организаторы разделили их на четыре команды в каждом туре. Это сделало игру еще интереснее!

Посмотреть на игру собралось много болельщиков

Посмотреть на шоу собрались десятки болельщиков: кто-то специально пришел поболеть за родных, кто-то заинтересовался происходящим во время прогулки по Dana Mall и не смог уйти.

Настоящий накал страстей!

Вел игру знаменитый Алесь Мухин

Несмотря на то, что борьба была нешуточной и эмоции зашкаливали, организаторы решили наградить всех участников игры. Каждый получил в подарок книги от компании Oz и открытки с автографом Алеся Мухина.

Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года, они получили высокую оценку на международном уровне.

Эмоции зашкаливали!

В этом году партнером игры является компания "Дана Астра" – ведущая компания полного цикла, которая специализируется на инвестициях в строительство жилых, коммерческих и многофункциональных объектов недвижимости.

"Я очень рад, что в этом году партнером стал застройщик многофункционального комплекса Minsk World. Теперь наши зрители получают приз 2000 рублей за лучший вопрос по мнению руководства компании. Это существенные деньги и неплохая поддержка для телезрителей", - рассказал ведущий игры Алесь Мухин.

Игра была максимально приближена к телевизионной версии

Он признался, что всегда мечтал провести игру в открытом формате в Беларуси и благодаря помощи компании эту мечту удалось осуществить.

"Открытые игры мы часто проводим в Москве, принять участие может абсолютно любой желающий. Я очень рад, что теперь такой формат есть и у нас в стране. Можно сказать, что в некотором смысле Dana Mall стала первопроходцем в Беларуси", - подчеркнул ведущий.

Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года

Каждый может проверить свои силы

Также на площадке первой открытой игры "Что? Где? Когда?" прошла церемония награждения лучшего автора вопроса летней серии игр. Татьяна Шепетуха получила хрустальную сову и 5%-ную скидку на покупку квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World.

"Буквально два месяца назад у нас родился третий ребенок и мы рассматриваем комплекс для покупки квартиры. Он хорошо расположен и благоустроен, поэтому обязательно воспользуемся этой скидкой", - поделилась она планами на будущее.

Татьяна Шепетуха – лучший автор вопроса летней серии игр

Многофункциональный комплекс Minsk World – это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также 13 школ и 7 детских садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. Собственная инфраструктура, транспортная доступность и выгодные цены – главные преимущества проекта.

Центром притяжение комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall, где смогут работать и отдыхать сотни людей. Неподалеку появится огромный парк с аттракционами и фонтанами, зона отдыха и выгула домашних животных, спортивными и игровыми площадками.

Многофункциональный комплекс Minsk World растет стремительно и поэтому сейчас – лучшее время, чтобы купить здесь квартиру для инвестиций или для жизни.

Размещение рекламы на БЕЛТА