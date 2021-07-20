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20 июля 2021, 09:00

Первая в Беларуси открытая игра "Что? Где? Когда?" прошла в Дана Молл! А вы видели?

Новый формат "Что? Где? Когда?" в Dana Mall!
Новый формат "Что? Где? Когда?" в Dana Mall!

Впервые в Беларуси в эти выходные прошла открытая игра "Что? Где? Когда?". Площадкой для шоу в новом уникальном формате стал торгово-развлекательный центр Dana Mall.

Интеллектуальное сражение развернулось в атриуме на первом этаже. Все условия были максимально приближены к тому, что миллионы зрителей привыкли видеть по телевизору: волчок, черный ящик и бессменный ведущий белорусской версии "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин.

Единственный момент, в котором организаторы отступили от правила – количество игровых столов. В традиционной версии игры он всего один. Но желающих стать участником открытого формата было так много, что организаторы разделили их на четыре команды в каждом туре. Это сделало игру еще интереснее!

Посмотреть на игру собралось много болельщиков
Посмотреть на игру собралось много болельщиков

Посмотреть на шоу собрались десятки болельщиков: кто-то специально пришел поболеть за родных, кто-то заинтересовался происходящим во время прогулки по Dana Mall и не смог уйти.

Настоящий накал страстей!
Настоящий накал страстей!
Вел игру знаменитый Алесь Мухин
Вел игру знаменитый Алесь Мухин

Несмотря на то, что борьба была нешуточной и эмоции зашкаливали, организаторы решили наградить всех участников игры. Каждый получил в подарок книги от компании Oz и открытки с автографом Алеся Мухина.

Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года, они получили высокую оценку на международном уровне.

Эмоции зашкаливали!
Эмоции зашкаливали!

В этом году партнером игры является компания "Дана Астра" – ведущая компания полного цикла, которая специализируется на инвестициях в строительство жилых, коммерческих и многофункциональных объектов недвижимости.

"Я очень рад, что в этом году партнером стал застройщик многофункционального комплекса Minsk World. Теперь наши зрители получают приз 2000 рублей за лучший вопрос по мнению руководства компании. Это существенные деньги и неплохая поддержка для телезрителей", - рассказал ведущий игры Алесь Мухин.

Игра была максимально приближена к телевизионной версии
Игра была максимально приближена к телевизионной версии

Он признался, что всегда мечтал провести игру в открытом формате в Беларуси и благодаря помощи компании эту мечту удалось осуществить.

"Открытые игры мы часто проводим в Москве, принять участие может абсолютно любой желающий. Я очень рад, что теперь такой формат есть и у нас в стране. Можно сказать, что в некотором смысле Dana Mall стала первопроходцем в Беларуси", - подчеркнул ведущий.

Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года
Игры белорусского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" проводятся с 2009 года
Каждый может проверить свои силы
Каждый может проверить свои силы

Также на площадке первой открытой игры "Что? Где? Когда?" прошла церемония награждения лучшего автора вопроса летней серии игр. Татьяна Шепетуха получила хрустальную сову и 5%-ную скидку на покупку квартиры в многофункциональном комплексе Minsk World.

"Буквально два месяца назад у нас родился третий ребенок и мы рассматриваем комплекс для покупки квартиры. Он хорошо расположен и благоустроен, поэтому обязательно воспользуемся этой скидкой", - поделилась она планами на будущее.

Татьяна Шепетуха – лучший автор вопроса летней серии игр
Татьяна Шепетуха – лучший автор вопроса летней серии игр

Многофункциональный комплекс Minsk World – это территория площадью более 3 млн. квадратных метров, на которой запроектированы не только жилые дома, но и коммерческая недвижимость, а также 13 школ и 7 детских садов, взрослая и детская поликлиники, кафе и магазины – все для активной жизни. Собственная инфраструктура, транспортная доступность и выгодные цены – главные преимущества проекта.

Центром притяжение комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall, где смогут работать и отдыхать сотни людей. Неподалеку появится огромный парк с аттракционами и фонтанами, зона отдыха и выгула домашних животных, спортивными и игровыми площадками.

Многофункциональный комплекс Minsk World растет стремительно и поэтому сейчас – лучшее время, чтобы купить здесь квартиру для инвестиций или для жизни.

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