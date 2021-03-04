Первичка БСЖ расскажет о работающих в МЧС женщинах

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первичная организация Минского областного управления МЧС общественного объединения "Белорусский союз женщин" намерена опубликовать цикл материалов о представительницах слабого пола, работающих в данном ведомстве. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы.

"Среди работников спасательного ведомства столичной области достаточно представительниц прекрасной половины человечества. И сегодня женщины представляют целый спектр специальностей в рядах МЧС, - рассказали в первичной организации БСЖ. - Одни являются блюстителями норм и правил пожарной безопасности, гордо и ответственно нося звание инспектора государственного пожарного надзора. Другие занимаются формированием культуры безопасности, обучая тому, как не попасть в беду и как действовать, если чрезвычайная ситуация все-таки произошла. Эти спасатели представляют армию инспекторов пропаганды и взаимодействия с общественностью".

"Конечно, нельзя представить без женщин и один из самых напряженных участков процесса оказания помощи попавшим в беду - диспетчерскую службу. Те, кто поднимает трубку на линии 101, готовы не только четко организовать процесс проведения аварийно-спасательных работ, но и оказать психологическую помощь звонящему, ведь нередки случаи, когда спасало одно лишь слово", - продолжили организаторы.

Психологи МЧС, кадровая и финансовая службы, служба материально-технического обеспечения - здесь также работают женщины.

"Для того чтобы увидеть, какие красавицы стоят сегодня на страже нашей безопасности, мы и решили организовать цикл публикаций "Инспектор, диспетчер, пропагандист… Женщины в МЧС - кто они?"- пояснили в ведомстве.-0-