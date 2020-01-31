31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое онлайн-казино в Беларуси появится в 2020 году, сообщил сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании итоговой коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"В настоящее время первый претендент проходит экспертизу на соответствие организационным и техническим требованиям. По нашим оценкам, в 2020 году на рынок выйдет еще 4-5 виртуальных белорусских игорных заведений", - отметил Сергей Наливайко.

По его словам, с 2021 года в Беларуси должен заработать механизм выявления и блокировки сайтов, на которых предлагаются услуги зарубежных онлайн-казино.

Для этого министерство проработает покупку программного продукта, которое позволит в автоматическим режиме находить такие сайты.

Как сообщалось, онлайн-казино легализованы в Беларуси с 1 апреля 2019 года. Одним из обязательных требований для организаторов азартных игр в интернете станет гарантийный депозит на специальном счете. Он будет обеспечивать выплату выигрышей в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр.-0-