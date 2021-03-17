Первое учебное пособие по белорусскому языку для китайских студентов издано в БГУ

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое учебное пособие "Белорусский язык для китайских студентов" издано в БГУ. Его автором является кандидат филологических наук, доцент Лидия Семешко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"По своему содержанию это фактически учебник, подготовленный по современной методике преподавания и изучения белорусского языка как иностранного. Научным редактором издания выступила доцент кафедры китайского языка Республиканского института китаеведения имени Конфуция (РИКК) БГУ Лю Синьфэн, в качестве переводчика в создании учебника принимала участие ведущий специалист РИКК Анна Волкова" - рассказали в пресс-службе.

Издание форматом А4 и объемом около 300 страниц ориентировано на усвоение основных компонентов общения на белорусском языке: лексики, грамматики, произношения, восприятия на слух, чтения, письма и разговорной речи. Материал учебника охватывает словарный запас, необходимый в повседневном белорусскоязычном общении. Это темы знакомства, семьи, работы, учебы.

Пособие включает вводный курс фонетики и основы белорусской грамматики. При этом китайские обучающиеся могут изучать белорусский язык как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. Для визуализации и лучшего усвоения материала в учебнике размещены пояснительные схемы, графические указатели и иллюстрации.

"Пособие предназначено для китайских студентов, которые учат белорусский язык в 14 центрах по изучению Беларуси, белорусской культуры и языка, созданных в университетах и научных учреждениях КНР. Среди них Даляньский политехнический университет, Восточно-китайский педагогический университет, Тяньцзиньский университет, Второй пекинский университет иностранных языков и др. Кроме того, учебник будет использоваться в образовательном процессе китайскими студентами, изучающими белорусский язык в университетах Беларуси, в том числе в рамках дисциплины "белорусский язык как иностранный", - отметили в вузе.

Презентация издания "Белорусский язык для китайских студентов" запланирована на конец марта - начало апреля этого года.-0-