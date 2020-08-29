Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 29 августа 2020
Минск Сплошная облачность +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:32 Футболисты "Городеи" и "Руха" вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси Спорт
17:19 Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Нью-Йорке Спорт
17:04 В Минске закрыты некоторые станции метро Регионы
16:37 "Минск" обыграл "Неман" в перенесенном матче 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
15:56 Подразделения МЧС ликвидируют пожар в Орше Происшествия
15:46 Авиакомпания Etihad Airways возобновила полеты в Минск Общество
15:22 Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Гомель" и вышли в финал Кубка Салея Спорт
15:17 Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу Общество
14:48 ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля, действовавший 48 лет В мире
14:44 НББ подготовила выставку к 160-летию Левитана Культура
14:30 Число жертв наводнений в Афганистане увеличилось до 160 В мире
14:28 В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 11 Общество
14:03 Три уроженца белорусского Полесья удостоены звания "Ганаровы паляшук" Регионы
13:53 Если не сдашь мандат - будем резать: депутату Палаты представителей угрожают физической расправой Регионы
13:34 Образовательная онлайн-платформа заработает в БНТУ к новому учебному году Общество
13:23 Рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 зарегистрирован в Украине В мире
13:18 В Полесском регионе создаются необходимые условия для труда и комфортного проживания - Субботин Регионы
13:15 С 1 сентября все прибывающие в Египет должны иметь сертификат с отрицательным тестом на COVID-19 Общество
13:00 Представители Беларуси и Украины стали участниками фестиваля "Зов Полесья" Регионы
12:49 Ранее судимый мужчина оказал вооруженное сопротивление оперативникам под Мозырем Происшествия
12:40 ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь!" Общество
12:39 Соловей: уникальная природа, богатое наследие, аутентичность - слагаемые успеха "Зова Полесья" Регионы
12:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 70 207 пациентов с COVID-19 Общество
12:27 Жара до +32°С ожидается на юге Беларуси 30 августа Общество
12:15 Особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 30 сентября В мире
12:10 Путин: Россия признает легитимность президентских выборов в Беларуси Политика
12:06 В Беларуси 28 августа по административным правонарушениям задержаны 32 человека - МВД Общество
11:57 Детей и подростков приглашают поучаствовать в акции "День знаний в Минском метро" Регионы
11:47 Число жертв обрушения отеля в Китае выросло до пяти В мире
11:44 В Латвии проходит голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу В мире
Все новости
Все новости
Общество
29 августа 2020, 15:17

Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу

Фото пресс-службы ГПК
Фото пресс-службы ГПК

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный ритуал принятия военной присяги состоялся сегодня в Институте пограничной службы. 87 первокурсников принимали поздравления от родных и близких, руководства института и Госпогранкомитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПК.

Принимая новое пополнение в пограничную семью, старшекурсники также не остались в стороне и поздравили ребят, выстроившись в символическую фразу "За Беларусь", ведь пограничники всегда стоят на страже независимости страны, сохраняя мир и спокойствие на ее рубежах.

Поздравляя курсантов с принятием военной присяги, председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо отметил, что в этот день каждый, кто ее принимает, по-настоящему осознает смысл понятий "честь", "мужество", "патриотизм" и "верность долгу". "В этот непростой для Беларуси период мы все должны четко понимать, что альтернативы для пограничников нет и быть не может - мы обязаны быть сильными, бдительными, смелыми, крепкими духом, настоящими профессионалами своего дела", - подчеркнул он.

В этом году на 95 мест в Институте пограничной службы претендовали более 250 молодых людей. Лучшие из них теперь будут постигать азы пограничного дела. Проходной балл в институт с каждым годом увеличивается. Так, к примеру, нижний порог по специальности "управление подразделениями пограничного контроля" у юношей составил 255 баллов, а у девушек - 306.

Из 95 курсантов 23 являются выпускниками военно-патриотических классов, кадетских училищ. Двое окончили Минское суворовское военное училище, восемь проходили службу в органах пограничной службы, остальные являются выпускниками общеобразовательных школ. После завершения ритуала родные и близкие пообщались с руководством учебного заведения и ознакомились с условиями учебы и быта курсантов.

В завершение мероприятия состоялась церемония открытия памятного знака "Ступени мастерства", символизирующего лейтенанта-пограничника, выпускника Института пограничной службы.

Право его открытия было предоставлено Анатолию Лаппо, выпускнику первого набора института полковнику Роману Подлиневу, начальнику института генерал-майору Сергею Жилинскому и стипендиату специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, будущему выпускнику старшине Алексею Горбачеву. Памятный знак был создан в короткие сроки, благодаря поддержке всех выпускников пограничного вуза.-0-

Фото пресс-службы ГПК

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Госпогранкомитет ГПК
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото Etihad Airways Авиакомпания Etihad Airways возобновила полеты в Минск
Фото из архива В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 11
Фото из архива Образовательная онлайн-платформа заработает в БНТУ к новому учебному году
На улицах Каира. Фото из архива С 1 сентября все прибывающие в Египет должны иметь сертификат с отрицательным тестом на COVID-19
ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь!"
Фото из архива В Беларуси выздоровели и выписаны 70 207 пациентов с COVID-19
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко об эффективности работы предприятий: меня волнуют люди
В Беларуси выздоровели и выписаны 70 207 пациентов с COVID-19
ФОТОФАКТ: Республиканский автопробег "За единую Беларусь!"
Беларусь активно готовится к ЧМ-2021 по хоккею - Головченко
Топ-новости
Между Мошенским и Шерстневым не должно быть разницы - Лукашенко сравнил работу частных и госпредприятий
Путин: Россия признает легитимность президентских выборов в Беларуси
Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса
Если не сдашь мандат - будем резать: депутату Палаты представителей угрожают физической расправой
В Беларуси ограничено купание в 13 зонах отдыха, запрещено в 11
Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Нью-Йорке
Цуй Цимин завершает дипмиссию в Беларуси
Минобразования: новый учебный год все школы начнут в обычном режиме
МИД Беларуси ответил Украине насчет "паузы" в диалоге
"Беларуськалий" работает с максимальной загрузкой мощностей
Известные атлеты и тренеры приняли участие в велопробеге "За Беларусь!"
Авиакомпания Etihad Airways возобновила полеты в Минск
Петровский: Польша и Литва хотят поживиться за счет ситуации в Беларуси
Минздрав предупредил об электронных сообщениях от мошенников в адрес отелей
Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 25 млн
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.