Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный ритуал принятия военной присяги состоялся сегодня в Институте пограничной службы. 87 первокурсников принимали поздравления от родных и близких, руководства института и Госпогранкомитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПК.

Принимая новое пополнение в пограничную семью, старшекурсники также не остались в стороне и поздравили ребят, выстроившись в символическую фразу "За Беларусь", ведь пограничники всегда стоят на страже независимости страны, сохраняя мир и спокойствие на ее рубежах.

Поздравляя курсантов с принятием военной присяги, председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо отметил, что в этот день каждый, кто ее принимает, по-настоящему осознает смысл понятий "честь", "мужество", "патриотизм" и "верность долгу". "В этот непростой для Беларуси период мы все должны четко понимать, что альтернативы для пограничников нет и быть не может - мы обязаны быть сильными, бдительными, смелыми, крепкими духом, настоящими профессионалами своего дела", - подчеркнул он.

В этом году на 95 мест в Институте пограничной службы претендовали более 250 молодых людей. Лучшие из них теперь будут постигать азы пограничного дела. Проходной балл в институт с каждым годом увеличивается. Так, к примеру, нижний порог по специальности "управление подразделениями пограничного контроля" у юношей составил 255 баллов, а у девушек - 306.

Из 95 курсантов 23 являются выпускниками военно-патриотических классов, кадетских училищ. Двое окончили Минское суворовское военное училище, восемь проходили службу в органах пограничной службы, остальные являются выпускниками общеобразовательных школ. После завершения ритуала родные и близкие пообщались с руководством учебного заведения и ознакомились с условиями учебы и быта курсантов.

В завершение мероприятия состоялась церемония открытия памятного знака "Ступени мастерства", символизирующего лейтенанта-пограничника, выпускника Института пограничной службы.

Право его открытия было предоставлено Анатолию Лаппо, выпускнику первого набора института полковнику Роману Подлиневу, начальнику института генерал-майору Сергею Жилинскому и стипендиату специального фонда Президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, будущему выпускнику старшине Алексею Горбачеву. Памятный знак был создан в короткие сроки, благодаря поддержке всех выпускников пограничного вуза.-0-

Фото пресс-службы ГПК