21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первую опытно-промышленную партию белорусской вакцины от COVID-19 получат в 2022 году. Об этом рассказал в эфире телеканала "МИР24" директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров, сообщает БЕЛТА.

"Первые прототипы появились еще в мае этого года, в конце июня были созданы полноценные прототипы, содержащие вещества, усиливающие иммунный ответ. Сейчас пройдены лабораторные испытания, они показали неплохие результаты. Сейчас проходят предварительные доклинические исследования", - сказал Андрей Гончаров.

Полноценные доклинические исследования на животных начнутся в следующем году. "Сейчас идут предварительные, чтобы отобрать необходимые штаммы для того, чтобы установить, что вакцина не токсична, не вызывает гибель животных. Результаты этих исследований на сегодня удовлетворительные, животные все живы даже при введении вакцины разными способами в дозах, которые превышают в десять раз стандартные. Испытания на людях начнутся, скорее всего, в первом полугодии, потому что мы идем с опережением. Предполагалось, что мы за два года разработаем прототип, потом этот срок сократили до года, потом до полугода, и мы справились", - отметил директор института.

По его словам, в 2022 году будет получена первая опытно-промышленная партия вакцины. "Этим будут заниматься "БелВитунифарм" и "Белмедпрепараты" совместно. "БелВитунифарм" - это производство непосредственно инактивированного вируса. А "Белмедпрепараты" - уже дальнейшая доводка вакцины и розлив. На территории "БелВитунифарма" будет построен совершенно новый биотехнологический корпус под производство самых разных вакцин не только против коронавирусной инфекции. Там будет полный цикл производства", - проинформировал ученый.-0-