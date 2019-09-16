Первые заморозки, порывистый ветер и дожди - синоптики рассказали о погоде на неделю

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливо и ветрено будет в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе атлантические циклоны, смещаясь по северу Европы, обусловят в Беларуси прохладную неустойчивую с кратковременными дождями погоду. В первой половине недели сохранится порывистый ветер, к выходным он станет слабее, дождей будет немного, в ночные часы при ясном небе местами ожидаются первые заморозки", - рассказали синоптики.

По их информации, во вторник, 17 сентября, погодные условия будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения, днем скажется влияние фронтального раздела. Ночью местами по Витебской области, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла, днем - 11-17. По юго-востоку Гомельской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости).

В среду, 18 сентября, атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны кратковременные дожди. Днем по юго-западной половине сохранится порывистый ветер. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 4-9, днем - 8-14 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 16.

В четверг, 19 сентября, ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах Брестской области сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 до 8, днем - 8-15 градусов тепла.

В пятницу, 20 сентября, ночью местами, а днем на большей части территории страны также ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит 1-8 градусов тепла, на почве в отдельных районах возможны слабые заморозки до 0, минус 2, днем воздух прогреется до плюс 7-14.

В субботу, 21 сентября, местами по республике также не обойдется без кратковременных дождей. Температура воздуха ночью в основном будет составлять 1-8 градусов тепла, в отдельных районах ожидаются слабые заморозки до 0, минус 2. Днем будет 7-14 градусов тепла, по западу страны - до плюс 16.

В воскресенье, 22 сентября, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью в основном будет плюс 4-10, по востоку страны - 1-3 градуса тепла, в отдельных районах на почве ожидаются слабые заморозки до 0, минус 2. Днем на территорию страны начнет поступать более теплый воздух с юго-запада Европы и температура составит плюс 10-17, по западу страны ожидается до 18-21 градусов тепла.-0-

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