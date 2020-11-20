Первый разыгранный Белагропромбанком автомобиль уже нашел своего счастливого обладателя!

Награждение 5-го победителя рекламной игры "Заработай на заначке!" Белагропромбанка. Им стал Павел Дубина из г.Брагин

Заработать на заначке и выиграть крупные призы действительно может каждый: от пенсионерки до фельдшера скорой помощи. Победители рекламной игры "Заработай на заначке!" и "Тачка за заначку!" от Белагропромбанка уже это доказали. Читайте в нашем репортаже.

Если вы хотите пополнить список счастливчиков, нужно заключить договор безотзывного банковского вклада в иностранной валюте на сумму не менее 3 500 долларов США, 2 500 евро или 150 000 российских рублей на срок от 95 дней в Белагропромбанке с 1 октября по 31 декабря 2020 года.

А кроме того, у вас есть возможность выиграть стильный кроссовер Geely Emgrand X7 в рекламной игре "Тачка за заначку!". Для этого нужно оформить такой же вклад на 185 дней. Всего Белагропромбанк разыграет 8 автомобилей, а розыгрыш первого авто состоялся уже 18 ноября.

Розыгрыши проходят каждую среду в 21.00 на канале "НТВ-Беларусь" в прямом эфире программы "Вечерний ураган призов". У каждого участника есть шанс выиграть не только главные призы – 100 000 белорусских рублей и новенький кроссовер, но и один из 10 дополнительных призов – 1 000 белорусских рублей.

Победитель 5-го розыгрыша игры "Заработай на заначке!" Павел Дубина в студии "Вечерний ураган призов" рассказал, что выигрыш поможет решить квартирный вопрос

А победителем 5-го розыгрыша стал Павел Дубина из города Брагин (Гомельская область), который действительно вложил всю свою заначку для того, чтобы выиграть. Павел работает фельдшером на скорой помощи и благодаря Белагропромбанку стал на 100 000 рублей богаче.

– Мне 36 лет, и у меня ответственная работа – я фельдшер скорой помощи выездной бригады города Брагин в центральной районной больнице. Уже лет семь являюсь клиентом Белагропромбанка, вклады делаю постоянно. И вот я пришел оформлять вклад в октябре, и кассир в Брагине порекомендовала мне поучаствовать в игре. Это интересная история, я согласился и сделал вклад. Она дала мне брошюрку – я почитал, пришел домой, отыскал все заначки – и сделал еще один вклад через два дня, – рассказал Павел свою историю оформления вклада.

У вкладчиков Белагропромбанка теперь есть возможность выиграть стильный кроссовер Geely Emgrand X7 в рекламной игре "Тачка за заначку!"

Наш вкладчик, как это часто бывает, вначале не поверил своей удаче:

– Мне до сих пор не верится, но я считаю себя достаточно удачливым человеком, что и подтвердилось. Вечер, когда я узнал приятную новость о выигрыше, был очень эмоционально насыщенным. Спасибо за хорошие вести!

Победитель 5-го розыгрыша рекламной игры "Заработай на заначке!" на собственном опыте доказал: чем больше вкладов, тем больше шансов. Не удивимся, что с такой удачей и упорством Павел решит поучаствовать в новой игре от Белагропромбанка – "Тачка за заначку!".

К слову, совсем недавно определился первый победитель этой игры, который выиграл автомобиль! Им оказался Боровой Дмитрий Валентинович из г.Молодечно.

А вот имена тех людей, которые уже стали победителями в шестом розыгрыше рекламной игры Белагропромбанка. Главный приз в размере 100 000 белорусских рублей достался Гимбицкому Александру Константиновичу из Минска, а еще 10 поощрительных призов по 1 000 белорусских рублей отправляются следующим участникам игры:

Пилецкому Игорю Владимировичу

Воеводской Наталье Геннадьевне

Лоскутникову Валерию Васильевичу

Каралину Ивану Антоновичу

Карпенко Петру Павловичу

Разумович Екатерине Мефодьевне

Лобану Евгению Михайловичу

Садовниковой Ирине Федоровне

Бойко Сергею Евгеньевичу

Савичеву Сергею Викторовичу.

– Мы рады, что победителей все больше, и все больше радости и улыбок мы видим на лицах наших вкладчиков. Игра Белагропромбанка в самом разгаре, и сейчас наступает, пожалуй, наиболее интригующий момент, когда на кону и крупный денежный приз, и автомобиль! Но кульминация еще впереди, следите за нашими новостями и, конечно же, не упустите свой шанс, участвуйте в игре банка, – прокомментировала директор дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова.

Мы поздравляем всех победителей игры Белагропромбанка и всем участникам желаем успехов в следующих розыгрышах!

Рекламная игра "Заработай на заначке!"

Период проведения: с 1 октября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3860 выдано МАРТ РБ 25.09.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

Рекламная игра "Тачка за заначку!"

Период проведения: с 1 ноября 2020 по 12 марта 2021

Свидетельство о гос.регистрации №3873 выдано МАРТ РБ 21.10.2020

Организатор – ООО "ТДИ ПРОМОИВЕНТ" УНП 190771520

ОАО "Белагропромбанк". УНП 100693551.

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