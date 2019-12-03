Первый республиканский слет волонтеров 60+ пройдет 5 декабря в Минске

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый республиканский слет волонтеров серебряного возраста (60+) состоится 5 декабря во Дворце культуры ветеранов, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

До начала мероприятия в фойе второго этажа можно будет познакомиться с презентациями, посвященными организации волонтерского движения 60+ в регионах.

Откроет встречу министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. С приветственным словом к участникам обратится и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви протоиерей Кирилл Шолков. В мероприятии примут участие постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева, представители Министерства здравоохранения, Белорусского общества Красного Креста, международного общественного объединения "Взаимопонимание".

Первый слет волонтеров серебряного возраста соберет примерно 260 участников со всех уголков страны. Они поделятся опытом и знаниями, представят свои проекты, обсудят дальнейшее развитие волонтерского движения и тот вклад, который могут внести в решение социальных проблем.

В последние годы все чаще в ряды волонтеров вливаются люди старше 60 лет. "При выходе на пенсию у человека появляется больше свободного времени. К тому же ему важно чувствовать свою значимость и нужность. Эти люди абсолютно бескорыстно готовы отдавать свое время, заботу и внимание всем, кто в этом нуждается. Они участвуют в социальных проектах, реализуемых учреждениями социального обслуживания, оказывают помощь и поддержку пожилым гражданам, инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов", - отметили в министерстве.

Мероприятие проводит Министерство труда и социальной защиты при поддержке международного общественного объединения "Взаимопонимание" в рамках гуманитарной программы "Место встречи: диалог" при поддержке германского федерального фонда "Память, ответственность и будущее".-0-