Первый снег выпал в Витебской области

7 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области сегодня выпал первый снег, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пушистые хлопья порадовали жителей региона утром. Так, в Глубоком снег запорошил землю, в Витебске он шел буквально пару минут и сразу растаял. Тем не менее, некоторые жители успели сделать первые зимние фотографии.

В Витебскоблгидромете рассказали, что снег в области выпал еще в Езерище, Докшицах, Березинском заповеднике. Сегодня ночью и завтра утром он прогнозируется и в других районах области, потом станет теплее. Ожидается, что устойчивый зимний покров образуется в регионе в первой половине декабря.

В прошлом году в областном центре первый снег выпал в конце октября.-0-

Фото Андрея Щербицкого