Первый том белорусско-российского туристического атласа приурочат к 75-летию Победы

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск первого тома белорусско-российского туристического атласа "Путешествуем вместе: Россия - Беларусь" под названием "Дорогами воинской славы" приурочат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Концепцию первого тома атласа разработают до конца апреля этого года. На его страницах с помощью карт планируется отразить общую историю времен войны, обозначив значимые события (оборона Брестской крепости, битвы за Москву и Ленинград и др.), а также мемориальные комплексы и памятные места, которые включены в туристические маршруты и являются объектами военно-исторического туризма.

Второй том будет посвящен основным достопримечательностям Беларуси и центральной части России. Атлас планируют выпустить в двух версиях: электронной, с элементами мультимедиа, и полиграфической. Ответственным исполнителем по его созданию определен российский Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных.

Финансировать проект предлагается за счет средств Союзного государства. Необходимые пакеты документов по каждому тому в ближайшие два месяца будут направлены в Постоянный комитет Союзного государства.

Ожидается, что атлас будет способствовать привлечению широкого внимания общественности к уникальным историко-культурным и военно-мемориальным объектам и памятникам обеих стран и развитию туризма.-0-