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13 августа 2020, 21:00

Первый урок в школах Беларуси пройдет на тему "Я вырос здесь, и край мне этот дорог"

Фото из архива
Фото из архива

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020/2021 учебном году первый урок, который пройдет 1 сентября в учреждениях общего среднего образования, будет посвящен теме "Я вырос здесь, и край мне этот дорог". Урок призван сформировать у учащихся чувство гордости за достижения нашей страны за годы независимости, воспитать гражданскую ответственность, инициативность и творческую активность. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.

Содержание урока будет сфокусировано на осмыслении понятия "малая родина" и ее значении в жизни каждого человека, а также на примерах профессиональной и общественной деятельности земляков, их вклада в развитие экономики, культуры, спорта и науки Беларуси. Интерес к настоящему и прошлому родного края, способность ценить историческое и культурное наследие, любоваться и дорожить своеобразием и красотой родной природы - все это позволяет развивать ценностное отношение к малой родине и личную причастность каждого гражданина к ее судьбе.

Всего в школах и гимназиях в новом учебном году будут учиться около 1 млн 55 тыс. учащихся, в том числе 114 тыс. первоклассников. Будут функционировать 2990 государственных учреждений общего среднего образования. К новому учебному году планируется открытие школ-новостроек в Витебске, Минске и Минской области.-0-

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