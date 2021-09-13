Песков: Россия и Беларусь будут продолжать практику совместных учений

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь будут продолжать развивать военно-техническое сотрудничество и практику проведения совместных военных учений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Совместные военные учения - это постоянный процесс. Вы знаете, это не первые учения. Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться. Процесс совершенствования навыков и подготовки как российских Вооруженных Сил, так и белорусских будет иметь свое постоянное продолжение", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, касающийся учений "Запад-2021".

"Тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне. Это сотрудничество также будет развиваться", - заверил Дмитрий Песков.-0-