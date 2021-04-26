Песков: спецслужбы России обладают доказательствами заговора против Лукашенко

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецслужбы РФ обладают всеми необходимыми доказательствами заговора против Президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Доказательства есть у специальных служб. Наши специальные службы в сотрудничестве реализовали операцию по пресечению преступных планов по свержению законной власти в Беларуси. Спецслужбы обладают всеми необходимыми доказательствами. Кроме того, они также обладают и признаниями некоторых участников этого заговора", - сказал Дмитрий Песков.

Ранее Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Беларуси спецоперации была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и гражданина Беларуси Александра Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали осуществление военного переворота в Беларуси по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Президента Беларуси. Военный переворот был намечен на 9 мая в Минске во время Парада Победы.

По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.-0-