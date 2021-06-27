Песни под гитару и романтика студенческих отрядов: фотографии, которые вызовут ностальгию

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 27 июня 2021
Минск Сплошная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:30 Япония усилит контроль за въездом олимпийских сборных из шести стран В мире
10:16 VII Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях Общество
10:14 Региональный этап "Огня молодежных талантов" пройдет в Могилеве Регионы
10:11 Заслуженному артисту России Виктору Дробышу исполняется 55 лет Культура
10:03 ГАИ Минской области дежурит на размытых из-за дождей участках дорог Регионы
09:52 Белорусы проиграли испанцам в квалификации чемпионата мира по пляжному футболу Спорт
09:47 Мобильные датчики контроля скорости будут работать в Минске на 11 участках Регионы
09:29 Из-за непогоды 50 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества Общество
09:16 Песни под гитару и романтика студенческих отрядов: фотографии, которые вызовут ностальгию Общество
09:06 Футболисты Дании и Италии вышли в четвертьфинал Евро-2020 Спорт
00:55 Археологи обнаружили древнейший римский лагерь на севере Португалии Калейдоскоп
00:23 В ДТП на Партизанском проспекте пострадал мотоциклист Происшествия
26.06.21
26.06.21 23:46 Три автомобиля после столкновения оказались на тротуаре Происшествия
26.06.21 23:16 Солигорский "Шахтер" потерял первые очки в матчах чемпионата Беларуси Спорт
26.06.21 23:10 ФОТОФАКТ: Фестиваль "Вытокi" в Мозыре завершен Регионы
26.06.21 22:59 Исландия первой в Европе сняла все ограничения из-за COVID-19 В мире
26.06.21 22:35 В Эстонии трое мужчин прострелили себе руки, чтобы не проиграть спор В мире
26.06.21 21:45 В ворота посольства России в Минске въехал автомобиль "Форд" Происшествия
26.06.21 21:31 МЧС рассказало о последствиях непогоды в Минске Происшествия
26.06.21 21:03 Футболисты Дании стали первыми четвертьфиналистами Евро-2020 Спорт
26.06.21 20:46 ФОТОФАКТ: На Минск и Минский район обрушился сильный ливень - последствия непогоды Регионы
26.06.21 20:39 Белорусские баскетболистки не вышли в финал чемпионата Европы Спорт
26.06.21 20:35 Две иномарки столкнулись на МКАД, виновник ДТП скрылся с места происшествия Происшествия
26.06.21 20:03 За сутки в Великобритании зафиксировали более 18 тысяч случаев коронавируса В мире
26.06.21 19:35 ФОТОФАКТ: Самый грязный турнир по футболу или чемпионат на болоте Регионы
26.06.21 19:05 В США упал воздушный шар, пять человек погибли В мире
26.06.21 18:35 ФОТОФАКТ: В Гродно большим праздником в центре города отметили День молодежи Регионы
26.06.21 17:53 Алена Дубицкая выиграла чемпионат Беларуси по легкой атлетике в толкании ядра Спорт
26.06.21 17:46 МЧС напомнило о правилах поведения на воде Общество
26.06.21 17:39 Велосипедист погиб под колесами грузовика в Ошмянском районе Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
27 июня 2021, 09:16

Песни под гитару и романтика студенческих отрядов: фотографии, которые вызовут ностальгию

Строительный отряд "Зубренок-73". Гомель, 1973 год
Строительный отряд "Зубренок-73". Гомель, 1973 год

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жажда впечатлений, задор юности и безграничные возможности. Молодежь всегда была прогрессивной частью общества, которая стремилась не только внести свою лепту во благо страны, но и искала приключений. А романтика студенческих отрядов - особая часть жизни для молодых людей. Во все времена, тогда и сейчас.

Именно они - активные, молодые, целеустремленные - строили БАМ, возводили заводы, дороги, дома, осваивали целину, убирали урожай, из года в год передавая традиции новому трудовому десанту…

Агитбригада строительного отряда имени А.Наганова Брестского пединститута готовится к выступлению, 1975 год
Агитбригада строительного отряда имени А.Наганова Брестского пединститута готовится к выступлению, 1975 год

Бойцы районного комсомольского отряда. Строительство комплекса по откорму молодняка крупного рогатого скота, 1982 год
Бойцы районного комсомольского отряда. Строительство комплекса по откорму молодняка крупного рогатого скота, 1982 год

Всесоюзный ударный комсомольский отряд им. Ю.Гагарина уезжает на строительство участка железной дороги Сургут-Уренгой, 1983 год
Всесоюзный ударный комсомольский отряд им. Ю.Гагарина уезжает на строительство участка железной дороги Сургут-Уренгой, 1983 год

Группа белорусских комсомольцев отправляется на стройку Западной Сибири, 1980 год
Группа белорусских комсомольцев отправляется на стройку Западной Сибири, 1980 год

На строительстве стадиона "Динамо", 1978 год
На строительстве стадиона "Динамо", 1978 год

Всебелорусская молодежная стройка открылась на площадке БелАЭС, 2014 год
Всебелорусская молодежная стройка открылась на площадке БелАЭС, 2014 год

Белорусско-российский студотряд на строительстве БелАЭС, 2017 год
Белорусско-российский студотряд на строительстве БелАЭС, 2017 год

Студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 2013 год
Студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 2013 год

Во время открытия трудового семестра на молодежной стройке. Островец, 2019 год
Во время открытия трудового семестра на молодежной стройке. Островец, 2019 год

Строительство свиноводческого комплекса в д. Погост Березинского района, 1986 год
Строительство свиноводческого комплекса в д. Погост Березинского района, 1986 год

Строительный отряд БГУ на Привокзальной площади, 1972 год
Строительный отряд БГУ на Привокзальной площади, 1972 год

Третий трудовой семестр открыли на Всебелорусской молодежной стройке, 2016 год
Третий трудовой семестр открыли на Всебелорусской молодежной стройке, 2016 год

Третий трудовой семестр, 2018 год
Третий трудовой семестр, 2018 год

Студенческий отряд "Скорый" Белорусского технологического института, 1983 год
Студенческий отряд "Скорый" Белорусского технологического института, 1983 год

Сводный сервисный студенческий отряд "Беларусь" работает на консервном заводе, Гродно, 2009 год
Сводный сервисный студенческий отряд "Беларусь" работает на консервном заводе, Гродно, 2009 год

Будущий педагог из студотряда "Ветразь" работает вожатой в детском лагере. Минский район, 2009 год
Будущий педагог из студотряда "Ветразь" работает вожатой в детском лагере. Минский район, 2009 год

Бойцы студенческих отрядов трудятся на реконструкции стадиона "Динамо", 2017 год
Бойцы студенческих отрядов трудятся на реконструкции стадиона "Динамо", 2017 год

Студенческий отряд "Ритм" Лидского педучилища, 1987 год
Студенческий отряд "Ритм" Лидского педучилища, 1987 год

Студотряд БНТУ будет работать на благоустройстве столицы, 2012 год
Студотряд БНТУ будет работать на благоустройстве столицы, 2012 год

Совхоз "Каменка" Мозырского района. Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской, 1984 год
Совхоз "Каменка" Мозырского района. Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской, 1984 год

Студотряд Гродненского аграрного университета трудится на полях СПК "Поречанка", 2013 год
Студотряд Гродненского аграрного университета трудится на полях СПК "Поречанка", 2013 год

Студотряд из Подмосковья работает в Чечерском районе, 2015 год
Студотряд из Подмосковья работает в Чечерском районе, 2015 год

Студенческий отряд на реконструкции моста через Днепр в Могилеве, 2016 год
Студенческий отряд на реконструкции моста через Днепр в Могилеве, 2016 год

Студенческий отряд "Биатлон" на строительстве комплекса в Раубичах, 1973 год
Студенческий отряд "Биатлон" на строительстве комплекса в Раубичах, 1973 год

Отряд белорусских комсомольцев отправляется на строительство Новолипецкого металлургического комбината, 1973 год
Отряд белорусских комсомольцев отправляется на строительство Новолипецкого металлургического комбината, 1973 год

Бойцы студенческих отрядов на реконструкции стадиона "Динамо", 2017 год
Бойцы студенческих отрядов на реконструкции стадиона "Динамо", 2017 год

Минск, 2018 год
Минск, 2018 год

Третий трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке, 2018 год
Третий трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке, 2018 год

Сегодня Беларусь отмечает День молодежи и студенчества! Молодость, ностальгия, романтика - в архивных фотографиях БЕЛТА.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БЕЛТА молодежь студенты фотография
Новости рубрики Общество
Участники Форума регионов во время работы секции. Дзержинский район, 2020 год VII Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях
Фото МЧС Из-за непогоды 50 населенных пунктов Беларуси остаются без электричества
Фото из архива МЧС напомнило о правилах поведения на воде
Фото БГУ В БГУ состоялся выпуск офицеров военного факультета
Фото ГПК Торжественный выпуск 85 офицеров Института пограничной службы состоялся в Минске
Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны
Главное
Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить в Беларуси межконфессиональный мир
Роман Головченко посетил крупные предприятия Казахстана
Песни под гитару и романтика студенческих отрядов: фотографии, которые вызовут ностальгию
Орда: на фестивале "Вытокi" отчетливо чувствуется атмосфера единения
Топ-новости
О ситуации в своих странах, сотрудничестве с Россией и Китаем - Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор
За сутки в Беларуси зарегистрированы 778 пациентов с COVID-19, выписаны 845
Сенаторы одобрили законопроект об изменении Конституции Беларуси
Сивак: запуск нового инвестиционного цикла носит стратегический характер
VII Форум регионов Беларуси и России в архивных фотографиях
Экспорт услуг здравоохранения из Беларуси в КНР в 2020 году составил более $743 тыс.
Выпускники Военной академии Беларуси получили офицерские погоны
Минздрав рассчитывает получить вакцину "Спутник Лайт" в июле
МИД РФ: намерены тесно координировать с Беларусью меры, необходимые для устойчивого развития в условиях санкций
Более 5 т наркотиков изъяли в ходе спецоперации стран ОДКБ
РЕПОРТАЖ: "За неделю спасли несколько человек" - сотрудники ОСВОД о работе на водоеме в Дроздах
Пункты вакцинации от COVID-19 открылись еще по 9 адресам в Минске
Эксперты Московского центра ВАО АЭС наблюдали за работой персонала БелАЭС
Запреты и ограничения на посещение лесов введены в 113 районах Беларуси
Страны ОДКБ провели тренировку по отработке действий при инциденте на госгранице
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.