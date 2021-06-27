Песни под гитару и романтика студенческих отрядов: фотографии, которые вызовут ностальгию

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жажда впечатлений, задор юности и безграничные возможности. Молодежь всегда была прогрессивной частью общества, которая стремилась не только внести свою лепту во благо страны, но и искала приключений. А романтика студенческих отрядов - особая часть жизни для молодых людей. Во все времена, тогда и сейчас.

Именно они - активные, молодые, целеустремленные - строили БАМ, возводили заводы, дороги, дома, осваивали целину, убирали урожай, из года в год передавая традиции новому трудовому десанту…

Агитбригада строительного отряда имени А.Наганова Брестского пединститута готовится к выступлению, 1975 год

Бойцы районного комсомольского отряда. Строительство комплекса по откорму молодняка крупного рогатого скота, 1982 год

Всесоюзный ударный комсомольский отряд им. Ю.Гагарина уезжает на строительство участка железной дороги Сургут-Уренгой, 1983 год

Группа белорусских комсомольцев отправляется на стройку Западной Сибири, 1980 год

На строительстве стадиона "Динамо", 1978 год

Всебелорусская молодежная стройка открылась на площадке БелАЭС, 2014 год

Белорусско-российский студотряд на строительстве БелАЭС, 2017 год

Студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 2013 год

Во время открытия трудового семестра на молодежной стройке. Островец, 2019 год

Строительство свиноводческого комплекса в д. Погост Березинского района, 1986 год

Строительный отряд БГУ на Привокзальной площади, 1972 год

Третий трудовой семестр открыли на Всебелорусской молодежной стройке, 2016 год

Третий трудовой семестр, 2018 год

Студенческий отряд "Скорый" Белорусского технологического института, 1983 год

Сводный сервисный студенческий отряд "Беларусь" работает на консервном заводе, Гродно, 2009 год

Будущий педагог из студотряда "Ветразь" работает вожатой в детском лагере. Минский район, 2009 год

Бойцы студенческих отрядов трудятся на реконструкции стадиона "Динамо", 2017 год

Студенческий отряд "Ритм" Лидского педучилища, 1987 год

Студотряд БНТУ будет работать на благоустройстве столицы, 2012 год

Совхоз "Каменка" Мозырского района. Стройотряд Мозырского пединститута им. Н.К. Крупской, 1984 год

Студотряд Гродненского аграрного университета трудится на полях СПК "Поречанка", 2013 год

Студотряд из Подмосковья работает в Чечерском районе, 2015 год

Студенческий отряд на реконструкции моста через Днепр в Могилеве, 2016 год

Студенческий отряд "Биатлон" на строительстве комплекса в Раубичах, 1973 год

Отряд белорусских комсомольцев отправляется на строительство Новолипецкого металлургического комбината, 1973 год

Бойцы студенческих отрядов на реконструкции стадиона "Динамо", 2017 год

Минск, 2018 год

Третий трудовой семестр на Всебелорусской молодежной стройке, 2018 год

Сегодня Беларусь отмечает День молодежи и студенчества! Молодость, ностальгия, романтика - в архивных фотографиях БЕЛТА.