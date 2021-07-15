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15 июля 2021, 19:25

Петр отвечает: "Я не играю, я так живу". Дюжев вспоминает Мамонова

Петр Мамонов. Фото ТАСС
Петр Мамонов. Фото ТАСС

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов, которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер 15 июля в возрасте 70 лет.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Как актер известен по работам в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь". В общей сложности он снялся более чем в 10 фильмах. Публикуем фрагмент интервью, которое вышло в газете "7 Дней", где актер Дмитрий Дюжев вспоминает о своем знакомстве с Петром Мамоновым.

Кадр из "Острова". Фото ТАСС
Кадр из "Острова". Фото ТАСС

- Вы очень убедительно сыграли в фильме "Остров". Чем вам запомнились съемки?

- Я посетил много монастырей, многое переосмыслил. В первый съемочный день привыкал к своему герою, к ощущению длинных волос и бороды. А еще постучался к Петру Мамонову, чтобы познакомиться поближе. А в это время оператор говорит, что все готово, можно снимать, и мы выходим на съемочную площадку. И вдруг Мамонов вне сценария начинает что-то говорить. Понимаю, что работает камера, и стараюсь ему подыграть. Вдруг Лунгин кричит: "Стоп!" и обращается к Мамонову: "Что ты играешь, мы же с тобой не это обговаривали". В ответ Петр отвечает: "Я не играю, я так живу". И я понимаю, что мне нужно играть не с актером, а с человеком, далеким от кино. А еще я понимал, что с Мамоновым невозможно было о чем-то договориться. Он дубль за дублем что-то выкидывал, он делал так, как чувствовал, именно так и не иначе. Он по роли воспринимал людей. Помню, мы летели с ним, а он всю дорогу в наушниках. Я у него спросил: "А что вы слушаете так внимательно?" Он мне протягивает наушники - а там проповедь Иона Крестьянкина.-0-

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