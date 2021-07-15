Умер артист и музыкант Петр Мамонов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов, которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер в возрасте 70 лет. Об этом ТАСС сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Петр Мамонов скончался сегодня", - рассказала собеседница агентства.

Артиста доставили в больницу в тяжелом состоянии более двух недель назад.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Как актер известен по работам в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь". В общей сложности он снялся более чем в 10 фильмах.-0-