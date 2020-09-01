Петришенко: будем строить многофункциональные комплексы с комфортными для детей условиями

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко принял участие в торжественной линейке, приуроченной ко Дню знаний, в Боровлянской средней школе №3 в деревне Лесковка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Система образования в целом хорошо подготовилась к учебному году. У нас в этом году открыто более 2990 школ. А это более 1 млн учеников. Только первоклассников 114 тыс. Что касается боровлянской школы, то видно, что по ее примеру мы будем и дальше развивать и строить многофункциональные комплексы, которые обеспечивают комфортные и безопасные условия пребывания детей", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер обратил особое внимание на хорошую материальную и спортивную базу. При этом активно задействуется потенциал школы для мероприятий выходного дня. Он также подчеркнул: в школе организовано инклюзивное образование.

В школе обучаются около 1450 детей. Есть тренажерные и спортивные залы, бассейн, просторная столовая, медицинский блок, а также четыре лингафонных кабинета и два компьютерных класса, слесарные мастерские, кабинет кулинарии и студия хореографии. Для детей с физическими особенностями развития создана полноценная безбарьерная среда. Внутри и по периметру здания есть система видеонаблюдения.

"Важно, чтобы помимо образовательной как можно больше присутствовала воспитательная составляющая. И триада "ученик - учитель - родители" должна функционировать непрерывно. Тогда будет соответствующий результат" - резюмировал Игорь Петришенко.-0-