Петришенко: чтобы у страны было будущее, нужно заботиться о детях

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня поздравил с новогодними праздниками воспитанников детского дома №7 "Семь Я" Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко подарил учреждению мультиборд, а дети получили сладкие подарки к Новому году. "Очень приятно, что акция "Наши дети" проводится в Беларуси уже на протяжении 25 лет. Чтобы у страны было будущее, мы должны думать о детях. Все они заслуживают подарков на Новый год. Особое внимание нужно детям, которые в силу жизненных обстоятельств остались без родительского тепла и заботы. Ребенок в Новый год всегда думает о чуде, загадывает желания, и взрослые должны работать над их претворением в жизнь", - сказал вице-премьер.

Он обратил внимание на то, что Беларусь пошла по пути перехода от домов-интернатов к домам семейного типа.

"Ребенок должен воспитываться в семье. Дома семейного типа позволяют детям адаптироваться к условиям жизни вне детского дома. Они ходят в школу вместе с другими ребятами. Это огромное достижение нашей страны. Сейчас порядка 1,9 тыс. детей находятся в 286 домах семейного типа, еще 585 детей - в интернатных учреждениях", - отметил Игорь Петришенко.

Детский дом №7 "Семь Я" Минска обеспечивает воспитание и содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сейчас там проживают 67 воспитанников в семи разновозрастных группах-семьях. Они живут в квартирах, которые объединены комплексом социально-бытовых помещений. Каждая из квартир представляет собой прихожую, гостиную с мягкой мебелью и теле-радио-аппаратурой, пять жилых комнат для детей, кухню-столовую, блок санитарно-гигиенических помещений, комнату воспитателя. Планировка квартир, их внутренняя отделка позволяют максимально приблизить условия проживания детей к домашним, привить навыки ведения домоводства, самообслуживания, помочь адаптироваться к социальным условиям проживания вне детского дома.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-