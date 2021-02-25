Петришенко: информационная война против нашей страны не закончилась

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная война против нашей страны до настоящего времени не закончилась, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на итоговой коллегии Мининформа, передает корреспондент БЕЛТА.

"Информационная война, а именно война, которую развязали против нашей страны, не закончилась до настоящего времени. Министерство со своими задачами в целом справилось, наши СМИ с достоинством вышли из этой ситуации и продолжают твердо отстаивать государственные интересы и приоритеты, - сказал Игорь Петришенко. - За последние полгода роль СМИ настолько возросла, что это даже сложно оценить. Сегодня процессы, которые происходят в студенческой, молодежный среде и даже в трудовых коллективах, во многом зависят от того, как работают СМИ. А также от того, насколько четко мы формируем информационную повестку, насколько оперативно разоблачаем попытки деструктивного влияния на наше общество. Подготовка к VI Всебелорусскому народному собранию показала, что в министерстве выстроена системная работа в медиасфере, налажено взаимодействие со СМИ всех уровней. СМИ в свою очередь продемонстрировали умение быстро перестраиваться, работать активно, ярко подавать информацию".

Вице-премьер обратил внимание, что в Беларуси ежегодно проводится множество различных знаковых мероприятий, призванных не только консолидировать общество, но и показать всему миру, как в стране заботятся о гражданах, чтят свою историю, сохраняют память о важнейших событиях в судьбе народа.

"В прошедшем году средства массовой информации в целом работали успешно, стремились максимально эффективно выполнять свои функции. Имеющиеся достижения - это результат трудов журналистов, их профессионализма, неравнодушия, твердой гражданской позиции. Анализ информационного поля страны показывает, что есть вопросы, которые необходимо решать министерству совместно с руководством СМИ и местными органами власти. Именно от вашей слаженной работы и профессионализма зависит, насколько успешно мы сможем конкурировать в медиапространстве", - отметил он.

Игорь Петришенко подчеркнул: печатные СМИ, несмотря на глобальную цифровизацию, составляют значительный сегмент информационного поля страны. "Общемировая тенденция снижения тиражей печатных изданий не миновала, к сожалению, и нас. Редакциями было многое сделано за год: принимаются меры по изменению дизайна газет, качества их наполнения, внедрению многоканальности в распространении информации. Чтобы удержать свою аудиторию, региональные медиа должны отвечать на вызовы времени, уметь быстро адаптироваться к потребностям читателей. Верстка и наполнение многих газет еще нуждаются в модификации, осовременивании. Контент, который предлагается читателям, должен быть уникальным и качественно отличаться от того, что можно найти на интернет-ресурсах, - утверждает он. - Тем более, что на фоне фейковых новостей, информационных вбросов у аудитории возникает запрос на профессиональную и объективную журналистику. Всем региональным СМИ необходимо трансформироваться в мультимедийные ресурсы, уметь создавать контент для сайтов и соцсетей, и над этим должны работать соответствующие специалисты. Для этого необходимо продолжить практику проведения региональных обучающих семинаров для журналистов, а также проработать возможность повышения квалификации кадров в области цифровых СМИ".

Заместитель премьер-министра уверен, что печатные СМИ должны активнее работать в интернет-пространстве. "Газеты и журналы, как республиканские, так и региональные, чтобы сохранить печатные версии, должны активнее работать в интернет-пространстве. Причем не только посредством развития своих порталов и сайтов, но и на площадках иных интернет-ресурсов. Для многих молодых граждан именно социальные сети, мессенджеры, мобильные приложения стали первостепенным источником получения информации. И в этом направлении есть в чем совершенствоваться", - добавил Игорь Петришенко.-0-

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