Петришенко: многие технологичные разработки по союзным программам получили международное признание

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные программы Союзного государства в области цифровой трансформации сегодня направлены на развитие передовых и перспективных направлений науки и техники. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам белорусского вице-премьера, формирование полноценного единого научно-технологического пространства дружественных стран реализуется через программы Союзного государства. "Их исполнение позволяет повысить уровень интеграции наших экономик, развить кооперацию между предприятиями, повысить конкурентоспособность совместно производимой продукции", - отметил он.

На начальном этапе совместные программы были нацелены на поддержание отдельных предприятий и отраслей. Сейчас - на создание и развитие передовых направлений науки и техники.

Перспективными направлениями совместных научных исследований сегодня являются интеллектуальные системы анализа информации (суперкомпьютеры, нейронные сети, искусственный интеллект; космическое приборостроение и технологии); новые лазерные материалы; микроэлектроника; электротранспорт; многофункциональные беспилотные комплексы; ядерная энергетика; информационная безопасность.

"Реализовано более 60 программ. Многие разработки получили международное признание", - подчеркнул Игорь Петришенко.

В качестве примера он назвал технологию для производства композиционных материалов, благодаря которой внедрены новые технологические процессы, созданы новые виды материалов; разработку семейства отечественных суперкомпьютеров "СКИФ"; серию программ "Космос", результатом которой стало создание совместной белорусско-российской спутниковой группировки по дистанционному зондированию Земли.

Также есть достижения в разработке беспилотных транспортных средств - с использованием программы Союзного государства "Автоэлектроника" БЕЛАЗом созданы и апробированы беспилотные карьерные самосвалы.

Реализуется Комплексная программа развития электротранспорта.

Игорь Петришенко подчеркнул, что в Беларуси полным ходом идет проникновение ИКТ во все сферы жизнедеятельности. То есть мы непосредственно наблюдаем четвертую промышленную революцию. И для развертывания полноценной цифровой трансформации мы имеем все ресурсы: нормативно-правовую базу, IT-индустрию в виде резидентов ПВТ, высокотехнологичный производственный сектор, научно-образовательную сферу.

"Вместе с тем мы понимаем, что предстоит выполнить масштабный комплекс работ. Это совершенствование правовой базы, создание соответствующей инфраструктуры, организация подготовки кадров, реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере цифровой трансформации экономики", - добавил вице-премьер.

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходит с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

Важной частью программы стало пленарное заседание: перед участниками выступают руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-