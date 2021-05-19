Петришенко: нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нужно создавать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"1,5 млн наших граждан перешагнули 65-летний рубеж. Правительством утверждена и принята к реализации Национальная стратегия активного долголетия до 2030 года. Документом определены задачи, решение которых позволить более эффективно использовать потенциал пожилых людей, смягчить последствия старения населения. Нам совместно предстоит создать условия для стимулирования более продолжительной трудовой жизни", - сказал Игорь Петришенко.

Актуальными направлениями станут дальнейшее развитие медико-социальной и гериатрической помощи, повышение уровня финансовой, компьютерной грамотности, повышения доступности электронных услуг для пожилого населения, будут расширяться возможности для занятий физкультурой и спортом, туризмом и творчеством, участия в общественной жизни.-0-

Игорь Петришенко