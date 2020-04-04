Петришенко о борьбе с коронавирусом в Беларуси: ситуация абсолютно контролируемая и управляемая

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вопросе борьбы с распространением в Беларуси коронавируса COVID-19 ситуация абсолютно контролируемая и управляемая. Об этом заявил сегодня журналистам вице-премьер Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация абсолютно контролируемая, управляемая. Сразу, как поступил этот сигнал и вызов, в нашей стране санитарно-эпидемиологическая служба была переведена в повышенную готовность. То есть были своевременно приняты все меры для того, чтобы обнаружить источник, как можно быстрее его купировать и проследить контакты. Поэтому вся система здравоохранения, которая настроена на то, чтобы бороться с различного рода инфекциями, она у нас сохранена, усилена, имеет опыт борьбы с соответствующими видами инфекций. Наработанный опыт позволяет сейчас своевременно реагировать на те вызовы, которые есть", - заявил вице-премьер.

По его словам, в Беларуси был осуществлен комплекс мероприятий по перепрофилированию медучреждений для оказания необходимого содействия в борьбе с коронавирусом. "Это касается и вопросов подготовки врачей, и обеспеченности индивидуальными средствами защиты, инвентаризации всех технических средств (аппаратов ИВЛ, других аспектов), это и вопросы обеспеченности врачей необходимыми медикаментами для лечения пациентов, определение соответствующих протоколов лечения", - рассказал Игорь Петришенко.

Он подчеркнул, что вся система здравоохранения в Беларуси мобилизована, обеспечена управляемость и, во взаимодействии с местными органами власти, - адаптация к той или иной текущей обстановке в регионах.-0-

Беларусь ожидает от России поставки 30 тыс. оплаченных тест-систем для выявления коронавируса Мы объявили тендер, и российская компания выиграла этот тендер на поставку за соответствующую плату 30 тыс. тестов. Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены, и мы получим эти тесты до 17 апреля", - сказал вице-премьер Игорь Петришенко.