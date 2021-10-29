Петришенко о сотрудниках БГУ: здесь работают люди по велению души и сердца

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете работают люди по велению души и сердца, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время торжественного заседания Совета БГУ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня знаковое событие для всех нас - вы перешагнули 100-летний юбилей. И следующие 100 лет новыми успехами и достижениями мы тоже должны развивать наш университет, - сказал Игорь Петришенко. - Правительство пристально наблюдает за вузом, помогает ему развиваться в плане совершенствования материально-технической базы, поддержки студентов, развития и переподготовки преподавателей. Все эти элементы находятся в поле зрения нашей с вами совместной работы".

Вице-премьер пожелал студентам БГУ, чтобы каждый из них с большим удовольствием шел на занятия. "Чтобы они были в предвкушении встречи со своими друзьями, коллегами и, самое главное, с любимыми преподавателями. Чтобы они впитывали ту мощную энергетику знаний, широту души преподавателей, стремились стать хорошими специалистами и целостными личностями, - отметил он. - Мне хочется пожелать преподавателям, чтобы они не экономили свои знания, свою энергетику, а реализовывали в студентах все то, что, на их взгляд, не удалось реализовать им самим. Именно ваши достижения, которые потом трансформируются в ваших студентах, - самые благие дела и самая большая благодарность, которая только может быть у настоящего преподавателя. Здесь работают люди, которые закончили вузы и по велению души и сердца стали преподавать, воспитывают студентов, чтобы они сформировались не только хорошими и талантливыми специалистами, но и всесторонне развитыми личностями. А мы знаем, что все это есть в БГУ".

Игорь Петришенко пожелал студентам и сотрудникам вуза крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в следующем 100-летии. Он также вручил сотрудникам БГУ правительственные награды.

Белорусский государственный университет 30 октября отметит 100-летие. Это событие внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что наделяет мероприятие международным статусом, подтверждает значимый вклад белорусского вуза в развитие мирового образования и науки.

В БГУ за столетний период подготовлено свыше 185 000 специалистов, 4700 кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.-0-