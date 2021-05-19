Петришенко о задачах здравоохранения: одна из главных - доступность в регионах специализированной помощи

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здравоохранении в текущей пятилетке одна из важных задач - совершенствование доступности специализированной, высококвалифицированной медицинской помощи в регионах. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко выступил перед парламентариями с докладом "О развитии социальной сферы Республики Беларусь".

"Устойчивость функционирования национальной системы здравоохранения базируется на принципах высокого уровня бюджетного финансирования отрасли - 4,4% ВВП на 2021 год, развитии материально-технической базы и укреплении кадрового потенциала. 2020 год и период 2021 года показали состоятельность отечественной системы здравоохранения. Обеспечена доступность качественной помощи гражданам независимо от места их проживания. Ключевая роль в этом принадлежит районном звену здравоохранения. Продолжается реализация проекта "Заботливая поликлиника" и внедрение выездной формы работы с применением передвижных медицинских комплексов для оказания помощи жителям отдаленных сельских населенных пунктов", - рассказал Игорь Петришенко.

Взят курс на развитие межрайонных и межрегиональных центров на базе 143 учреждений здравоохранения. "Главное здесь - соблюдение правила "Золотого часа". Уменьшить очереди на высокотехнологичное обследование и лечение, обеспечить консультативную помощь пациентам, для которых поездка в областной центр или столицу проблематична", - добавил он.

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Фото Андрея Покумейко