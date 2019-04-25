Петришенко: отношение к людям с инвалидностью - индикатор здоровья общества

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношение к людям с инвалидностью остается лакмусовой бумажкой здоровья нашего общества. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сегодня на заседании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На особую важность решения обсуждаемых проблем в очередной раз обратил внимание глава государства, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Даны соответствующие поручения правительству и нашему совету, - отметил Игорь Петришенко. - Отношение к людям с инвалидностью было и остается лакмусовой бумажкой здоровья нашего общества. Нам всем вместе надо делать конкретные совместные шаги по улучшению положения дел по каждому отдельному направлению, последовательно формируя в обществе принципиально иное отношение к инвалидам, создание для них равных возможностей".

Участники мероприятия обсудили результаты выполнения в 2018 году Национального плана действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы, актуальные вопросы обеспечения жильем граждан с инвалидностью, практику реализации государственного заказа в сфере соцобслуживания таких граждан.

В повестку дня добавлен вопрос о трудоустройстве людей с инвалидностью. Эта тема прозвучала в Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию. На заседании озвучены предварительные подходы Минтруда, общественных объединений, других заинтересованных к обеспечению максимально полной занятости людей с инвалидностью, которые хотят и могут работать, а также по стимулированию нанимателей к трудоустройству таких граждан и самих лиц этой категории.

Как отметил в докладе заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, большинство мероприятий Национального плана действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов, которые проводились в прошлом году, связаны с совершенствованием действующего законодательства. "Разработан проект закона "О правах инвалидов и их социальной интеграции". Он согласован со всеми заинтересованными и внесен в правительство для последующего внесения в Национальное собрание", - конкретизировал Александр Румак. При этом он подчеркнул, что пришлось приложить немало усилий, чтобы заложить в проект действительно согласованные подходы органов власти и общественных объединений инвалидов.

Документом введены новые термины и понятия, которых пока нет в национальном законодательстве: дискриминация по признаку инвалидности, разумное приспособление, универсальный дизайн и др. Термин "инвалидность" приведен в соответствие с Конвенцией: акцент сделан не на медицинской составляющей, а на социальном аспекте - наличии препятствий к участию инвалидов в жизни наравне с другими людьми. Для них декларируется полнота гражданских, политических, экономических и других прав и свобод, предусмотрен запрет на дискриминацию по признаку инвалидности (в том числе перечисляются формы дискриминации). Предусмотрены меры, направленные на формирование в обществе уважительного отношения к правам и достоинству людей с инвалидностью.

Мониторинг реализации прав инвалидов, исполнения положений Конвенции на местах будут уполномочены проводить постоянно действующие межведомственные советы по правам инвалидов - на районном, городском и областном уровнях. В состав таких советов предлагается также включать представителей общественных объединений инвалидов.

Реабилитации и абилитации инвалидов (для обретения личной независимости и самостоятельности этих граждан) в проекте закона также уделено большое внимание. Будут создаваться новые подразделения на базе действующих в ТЦСОНах. При необходимости структурные подразделения по реабилитации могут создаваться также в учреждениях образования и организациях здравоохранения.

Немаловажен переход от создания безбарьерной среды в виде отдельных сегментов к обеспечению доступности объектов, транспортной и производственной инфраструктуры, разумного приспособления их к потребностям людей с особенностями. "Это может быть достигнуто при полном соблюдении требований технических и нормативно-правовых актов на всех стадиях создания и существования объектов: от проектирования до эксплуатации", - подчеркнул Александр Румак.

Вводится и новое право бесплатного пользования инвалидами автомобильными парковками (при предъявлении удостоверения).

Параллельно отраслевые министерства готовили свои нормативно-правовые акты. Так, Министерством образования в 2018 году принят ряд документов, направленных на расширение прав инвалидов в воспитании детей и исполнении родительских обязанностей. Министерством транспорта и коммуникаций подготовлены изменения в постановление Совмина по правилам автомобильных перевозок. Разрешено бесплатно провозить техническое средство реабилитации для личного пользования и специально обученную собаку-повадыря. Постановлением Минздрава допуск к управлению транспортными средствами категории В осуществляется без учета найма на работу. То есть слабослышащие и глухие, значительная часть тех, у кого нарушены функции опорно-двигательного аппарата, могут работать водителями. Хотя еще остались вопросы, связанные с вождением переоборудованного транспорта. Усовершенствован порядок организации медицинской реабилитации детей. Пересмотрены требования к качеству социальных услуг для лиц с инвалидностью и их семей.

Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов создан постановлением Совета Министров Беларуси от 2 февраля 2009 года №129 во исполнение статьи 10 закона "О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов". В его составе руководители республиканских органов госуправления, центральных общественных организаций инвалидов и ветеранов.-0-