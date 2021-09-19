Петришенко: первый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили более 1,8 млн человек

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый компонент вакцины против COVID-19 в Беларуси получили более 1,8 млн человек. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На данный момент более 1,8 млн наших граждан вакцинированы первым компонентом "Спутник V" и китайской вакцины корпорации "Синофарм" и 1,5 млн человек привиты вторым компонентом. Нам необходимо и дальше этот показатель наращивать, - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, в начале были вакцинированы медицинские работники. В этой категории более 80% привитых, поскольку они больше всего контактируют с заболевшими, находятся на передовой в красных зонах. Среди специалистов социальной сферы - свыше 65% вакцинированных, среди учителей - более 50%. "Буквально несколько недель назад мы получили вакцину "Спутник Лайт". Планируем вакцинировать студентов, поскольку тенденции таковы, что это инфекция по возрастным параметрам спускается все ниже и ниже и нам необходимо защитить в том числе наших молодых людей и детей", - рассказал вице-премьер.

Что касается ковидных надбавок медработникам, он отметил: "Эти выплаты сохраняются. Да, есть некоторые корректировки с учетом правоприменительной практики, с учетом того, что были реализованы определенные защитные функции (в полной мере средствами индивидуальной защиты обеспечен врачебный и средний медперсонал, проводится вакцинация медперсонала). В связи с этим должен соблюдаться принцип рационального расходования бюджетных средств и самое главное - принцип справедливости. У тех, кто работает в красной зоне с ковид-пациентами, надбавки сохраняются с учетом отработанного времени. В дальнейшем мы также продолжим соответствующее финансирование. Только в прошлом году на ликвидацию этих последствий мы потратили Br562 млн. За восемь месяцев текущего году мы эту цифру уже на Br200 млн превысили. Государство держит данный вопрос на контроле".-0-