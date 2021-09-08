Петришенко: порядка 90 музеев по стране полностью оборудованы элементами безбарьерной среды

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 90 музеев по стране из 115 полностью оборудованы элементами безбарьерной среды. Об этом заявил сегодня на заседании Республиканского межведомственного совета по проблемам инвалидов заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проходит на базе Белорусского государственного университета физической культуры, где создана прекрасная база в том числе для занятий паралимпийцев. Перед этим гости ознакомились с организацией безбарьерной среды в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Дело в том, что повесткой заседания стал вопрос развития инклюзивного туризма. В здании университета также проходит выставка "Видеть, не смотря".

"Государство делает все для того, чтобы лица с ограниченными возможностями не чувствовали себя обделенными, ущемленными в реализации своих прав на отдых, на занятия спортом", - отметил Игорь Петришенко.

Он отметил, что в 10 крупнейших музеях страны действуют программы скидок для людей с инвалидностью - посещение либо бесплатное, либо по очень низким ценам.

"И порядка 90 музеев по стране из 115 полностью оборудованы элементами безбарьерной среды. Мы будем и дальше двигаться в этом направлении. Это предусмотрено стратегией развития туризма до 2035 года", - добавил заместитель премьер-министра. Определенные мероприятия также запланированы программой "Беларусь гостеприимная". Это важно, потому что создание доступной среды значительно повышает туристическую привлекательность столицы и регионов как для своих граждан, так и для гостей из-за рубежа.

Республиканский межведомственный совет по проблемам инвалидов при Совете Министров Республики Беларусь создан в 2009 году. Председателем является Игорь Петришенко, в состав совета входят руководители республиканских органов государственного управления, центральных общественных организаций инвалидов и ветеранов.-0-

Фото Павла Орловского