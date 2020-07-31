Петришенко: с молодежью надо говорить о будущем

31 июля, Воложинский район /Корр. БЕЛТА/. С молодежью надо говорить о будущем, заявил перед началом открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"С молодежью поговорить есть о чем: о нашей истории, современности и, самое главное, с ней надо говорить о будущем. Потому что это то поколение, которое придет нам на смену. Молодым строить нашу страну дальше, делать ее еще лучше. Каждое поколение должно добавлять в развитие государства и комфорт для людей. И об этом сегодня мы будем говорить на открытом диалоге. И то, что дискуссии с молодежью "Беларусь: вчера, сегодня, завтра" проходят по всей стране, очень важно", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер отметил, что молодежь - мощная, созидательная сила, которая должна быть в каждом государстве. "И особенно мы ценим, что в Беларуси настоящая, красивая, образованная, талантливая молодежь. Встречи с ребятами всегда искренние и открытые. Они позволяют поднять и узнать разную проблематику. И на любые вопросы, которые интересуют молодежь, мы стараемся ответить. Ведь невозможно в стране проводить молодежную политику без молодежи. И все мысли и надежды, которыми она живет, мы должны трансформировать в реальные дела", - сказал он.

Игорь Петришенко подчеркнул, что именно молодежь будет строить и развивать страну дальше. Он акцентировал внимание на том, что сегодня более 95% молодежи живет в интернете, но не всегда виртуальная реальность дает то, что хотелось бы. "В сети много разных соблазнов. И нужно, чтобы у молодых людей вырабатывался мощный стержень, чтобы их не манило и не влекло куда-то. Хотелось бы, что наше молодое поколение было здоровым, крепким, стремилось создавать крепкие дружные семьи с большим количеством счастливых и всегда улыбающихся детей", - добавил он.

XV Спортивно-образовательный форум для работающей молодежи "Олимпия - 2020" начал свою работу сегодня на берегу речи Ислочь в урочище Дубы Воложинского района. Он объединил 600 молодых людей в составе 13 команд. В их числе команда проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне".

Девиз нынешнего форума - "За Беларусь!". Этой тематике посвящен открытый диалог "Беларусь: вчера, сегодня, завтра", а также интерактивная площадка "Паштоўка.БЕЛ", интеллектуальный турнир "Сохраняя - приумножаем" и деловая игра "Азбука гражданина". Кроме того, с помощью акриловых красок молодежь создала панно площадью 42 кв.м, сочетающее в себе слоган "За Беларусь!", колористику элементов государственного флага и стилизованное изображение аиста.

Старт мероприятиям дал парад команд-участниц. Право поднять флаг спортивно-образовательного форума было предоставлено судье номинации "За спортивную Беларусь!" Павлу Шестаку и представителю команды Гродненской областной организации БРСМ, которая является победителем "Олимпии - 2018", Веронике Трушковой.

Организаторами мероприятия выступают БРСМ, Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Миноблисполком.-0-

Фото Максима Гучека