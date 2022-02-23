Петришенко: в Год исторической памяти "Купалье" соединит в себе традиции и современность

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник "Купалье" в Год исторической памяти соединит в себе традиции и современность. Об этом сказал сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению "Купалья" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

"Со времен своего становления "Купалье" стало одной из важных культурных площадок страны, соединяющей традиции и современность. Мы давно определились с общим форматом мероприятия, позволяющим обеспечить проведение яркого культурного события. Но нам нельзя останавливаться на достигнутом, тем более что творчество - это не застывший элемент. Постоянное ежегодное расширение формата праздника, его масштаба, появление новых выставок, площадок, показов и выступлений свидетельствует об имеющемся потенциале, который надо продемонстрировать и в этом году", - сказал Игорь Петришенко.

Как отметил заместитель премьер-министра, 2022-й - Год исторической памяти, поэтому тематика мероприятий, площадок и главного концерта должна быть связана с сохранением памяти о развитии и становлении как страны в целом, так и отдельных ее населенных пунктов, организаций, а также вкладов известных и простых людей в эти процессы. "На праздновании "Купалья" мы демонстрируем различные исторические элементы, обряды, идущие из глубины веков", - добавил он.

"Праздник "Купалье" - это не только бренд Могилевщины, Александрии. Это бренд всей страны. На мероприятие приезжают зарубежные гости, соседи из Российской Федерации (в том числе из далеких регионов - Сибири, Дальнего Востока), Украины, стран Балтии и окунаются в атмосферу этого праздника, - акцентировал внимание вице-премьер. - На празднике всегда много молодежи, посетителей с детьми. Традиционно мы приглашаем и дипломатический корпус".

Праздник в 2022 году планируется провести по аналогии 2021 года - в один день, начав работу площадок 9 июля (суббота) с 11.00 и завершив ночной дискотекой 10 июля (воскресенье) в 3.00. Традиционно основными мероприятиями станут церемония открытия, чествование передовиков агропромышленного комплекса, концерты артистов эстрады, ночная молодежная дискотека, гала-концерт, торговля на импровизированных ярмарочных улицах.

Кроме того, будут работать тематические площадки, а на ярмарочных улицах развернут работу торговые ряды, игровые аттракционы, цирк-шапито, выставки-продажи, региональные мини-павильоны, сформированные по видам народных промыслов и ремесел. Основным мероприятием станет гала-концерт - музыкальное путешествие в жанре караоке "Вокруг Беларуси за один концерт", который пройдет на главной сценической площадке.-0-