Петришенко: во время акции "Наши дети" проведут благотворительный сбор средств для социальных и медучреждений

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал сегодня журналистам о планах по проведению новогодней благотворительной акции "Наши дети" перед заседанием оргкомитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"К новогодним праздникам мы проводим традиционную масштабную акцию "Наши дети". Ее значимость для общества трудно переоценить, потому что она посвящена самому дорогому, что у нас есть, - детям. Эта добрая традиция будет продолжена и в нынешнем году - с 14 декабря по 14 января", - сказал Игорь Петришенко.

Ежегодно высшие должностные лица страны, руководители министерств, иных госорганов и организаций, а также банков, общественных объединений и просто неравнодушные граждане во всех регионах Беларуси посещают во время акции социально значимые объекты и мероприятия для воспитанников опекунских, приемных семей, детских домов семейного типа, детей-инвалидов, детей из многодетных и неполных семей. "Количество участвующих в акции людей из года в год возрастает. У многих госорганов, частных структур уже сложились шефские связи, которые поддерживаются не только в период акции", - отметил вице-премьер.

Традиционные мероприятия пройдут в Минске: главная елка страны, благотворительные праздники во Дворце Республики и Дворце Независимости, бал для учащихся и студентов - победителей республиканских конкурсов и олимпиад. По словам Игоря Петришенко, для этого около 4500 детей будут приглашены в столицу. Он подчеркнул, что все будет организовано в соответствии с рекомендациями Минздрава по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

"В этом году мы впервые проведем благотворительный сбор средств для улучшения материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, где находятся наши дети. Надеюсь, наши граждане с удовольствием откликнутся на эту инициативу и примут участие в сборе денежных средств", - добавил вице-премьер.-0-