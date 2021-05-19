Петришенко: за пятилетку жилищные условия с господдержкой улучшили почти 34 тыс. многодетных семей

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последнюю пятилетку жилищные условия с государственной поддержкой улучшили почти 34 тыс. многодетных семей, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Краеугольным камнем проводимой государственной политики является всеобъемлющая системная поддержка семей, воспитывающих детей, - от детских пособий и семейного капитала до строительства жилья и дополнительных пенсионных гарантий. Государство инвестирует значительные ресурсы во все жизненно важные для семей направления. Только в 2020 году на эти цели направлено более Br4,6 млрд бюджетных средств. За последнюю пятилетку жилищные условия с государственной поддержкой улучшили почти 34 тыс. многодетных семей", - сказал Игорь Петришенко.

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Игорь Петришенко

Фото Андрея Покумейко