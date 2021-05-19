Петришенко: задача года - довести уровень средней пенсии до 40% от средней зарплаты

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача текущего года - довести уровень средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника, заявил сегодня заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый четвертый житель нашей страны является получателем пенсионных выплат. Расходы Фонда социальной защиты населения на указанные цели превысили в 2020 году Br13,3 млрд. Это более 9% ВВП. В прошлом году проведено два перерасчета трудовых пенсий. Рост пенсий перекрывает инфляцию. За 2020 год пенсии увеличились на 9,7% а в реальном выражении - практически на 4%, - сказал Игорь Петришенко. - Задача текущего года - поддержание реального роста пенсионных выплат и доведение уровня средней пенсии по возрасту до 40% от средней заработной платы работника".

По словам вице-премьера, каждый ныне работающий должен абсолютно четко осознавать личную ответственность за свое благополучие в старости - зону ответственности государства и самого работника.

"В соответствии с поручением главы государства предстоит реализовать программу развития добровольных накопительных пенсий, позволяющую каждому работающему гарантированно увеличить свою будущую пенсию. В настоящее время идет работа по подготовке необходимого законодательства", - подчеркнул он.

В целях недопущения роста уровня малообеспеченности задействованы механизмы целевой поддержки нуждающихся в рамках системы государственной адресной социальной помощи. "В 2020 году ее получателями стали свыше 305 тыс. человек. В I квартале этого года выплаты получили уже более 85 тыс. граждан. В текущем году в местных бюджетах на указанные цели запланировано более Br120 млн", - добавил Игорь Петришенко. -0-

Фото Андрея Покумейко