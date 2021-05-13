Петровский: блок НАТО хочет изменить баланс стратегических сил в регионе

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блок НАТО хочет изменить баланс стратегических сил в регионе, заявил корреспонденту БЕЛТА эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Решение по созданию базы НАТО принималось ни сегодня и ни вчера. Оно принималось еще в президентство Трампа. Мы помним идею "Форт Трамп" и польское государство на фоне украинского кризиса всеми силами лоббировало милитаризацию своей территории, увеличение финансирования по линии НАТО для перевооружения армии, расширения натовского контингента и создания американской военной базы НАТО в Польше. Это решение было принято при Трампе и мы в принципе видим, что оно сегодня реализуется", - сказал Петр Петровский.

По его словам, это говорит о том, что блок НАТО хочет изменить баланс стратегических сил в регионе. "Хочет иметь стратегическое преимущество. И для нас главной задачей является выровнять этот баланс, то есть модернизировать собственную армию, нарастить вооружение, усилить взаимодействие с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ для того, чтобы сохранить баланс сил в регионе, не допустить вот этой разбалансировки и утери стратегической инициативы", - отметил эксперт.

Петр Петровский подчеркнул, что потеря баланса сил в регионе в пользу блока НАТО и стран НАТО - это прямая угроза для нас. "Потому что мы теряем стратегическую инициативу. И наших сил может быть недостаточно для отражения гипотетической агрессии, - заявил он. - Если вспомнить лето 2020 года, то, к сожалению, среди околоэлитных экспертов той же Польши и журналистов, связанных с правящей партией, из их уст звучали предложения пересмотреть статус города Гродно. То есть нарушить территориальную целостность, независимость, суверенитет Беларуси. И вот эти имеющиеся некоторые шовинистические территориальные претензии, которые витают в воздухе правящей партии официальной Варшавы в соединении с наращиванием военного присутствия блока НАТО, конечно, несут некую угрозу и опасность для территориальной целостности, суверенитета и независимости Беларуси".-0-