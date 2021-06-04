Петровский: фактологию в интервью Протасевича нельзя ставить под сомнение

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фактологию, которую высказал Протасевич, никоим образом нельзя поставить под сомнение. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский, комментируя интервью Романа Протасевича программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ.

"Я вам так скажу: интервью было, как разорвавшаяся бомба. Но, к сожалению, имеется некоторая часть общества, психологически зомбированная, которая не будет воспринимать никакие рациональные доводы. Мы к этому должны быть готовы, - сказал Петр Петровский. - Для меня лично все эти факты, которые были озвучены Протасевичем, были известны. Единственный момент, что Протасевич лучше знал внутреннюю кухню, последовательность, хронологию всех действий - когда появился NEXTA, когда его посадили в том числе на финансирование российским олигархом".

По словам эксперта, второй очень важный момент в том, что Протасевич рассказал историю о фейковом минировании "Белорусского дома" в Варшаве самими оппозиционерами. "На мой взгляд, это свидетельствует о том, что все факты минирований, диверсий в 2020-2021 годах в отношении школ, торговых центров, железнодорожных вокзалов и прочих стратегических объектов - это все должно проверяться, исходя из причастности этих беглых товарищей, которые сидят за границей, - отметил он. - Наверное, самый важный факт - то, что Протасевич сказал это сам, лично, без давления. И те, кто критикуют интервью, они не критикуют его содержание, а само наличие этого интервью, его некоторые психологические особенности. Это еще раз говорит, что фактологию, которую высказал Протасевич, никоим образом нельзя поставить под сомнение".

Петр Петровский сравнил вчерашнее интервью Протасевича и его выступление 11-летней давности, которое он записал, убежав от родителей. "Протасевич повзрослел. Он перестал быть наивным, инфантильным подростком в свои 25 лет. Посмотрел сам на себя со стороны. А это, согласитесь, даже с точки зрения мышления и сознания человека повышает на несколько ступеней. Если бы такую же операцию совершили другие беглые, наверное, они бы по-другому увидели себя, свое место, свою роль и оценили то, что они сделали и, возможно, не делали бы этого впредь", - заключил эксперт.-0-